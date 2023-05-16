Ukraynalı model Alona Savchenko, sevgilisi tarafından öldürülerek cansız bedeni parçalandı

Ukraynalı model Alona Savchenko, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Jan Jerzy Lagoda-Filippow tarafından kaldığı otelde öldürüldü. Cani adam, sevgilisini otel odasında öldürdükten sonra cansız bedenini de parçalara böldükten sonra kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

27 yaşındaki Ukraynalı model Alona Savchenko, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 25 yaşındaki erkek arkadaşı Jan Jerzy Lagoda-Filippow ile kaldığı otel odasında erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

CANSIZ BEDENİ PARÇALARA AYIRDI

Daily Mail'de yer alan habere göre, cinayet öncesi güvenlik kameralarında çiftin oteldeki odalarına giderken bir hayli neşeli oldukları görüldü. Nedeni bilinmeyen bir şekilde genç modeli öldüren Jan, ertesi sabah elinde bir bavul ile telaş ve acele içinde otelden tek başına çıkınca görevliler şüphelenip polise haber verdi. Jan'nın bindiği taksi şoförü de şüpheli davranışlarını ve arama motorundan ölen bir kişinin cesedinin nasıl parçalanacağı hakkında arama yaptığını görünce otele haber verdi. Taksi şoförünün aramasından sona otel görevlileri odaya girince modelin cansız bedenini el, kol ve bacakları kesilmiş halde kanlar içinde buldu.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polis ekipleri Jan'ı ülkeden kaçamaya çalışırken sınırda yakaladı. Jan gözaltındayken herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediği belirtildi. Polis, ekipleri gözaltındayken aşırı rahat hareket eden ve hiç konuşmayan Jan'ın durumu ile ilgili Polonya büyükelçiliğine haber verildiğini söyledi.