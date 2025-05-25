Ukrayna'ya muhbirlik yapan Rus çiftin hikayesi

Ukrayna'da yaşayan bir Rus çifti, işgalden o kadar dehşete kapıldı ki, şehirlerindeki Rus güçleriyle ilgili bilgileri Kiev'e ilettiler.

Sergey ve Tatyana Voronkov Rusya'dan Ukrayna'nın küçük bir köyüne taşındıklarında sakin bir hayat geçirmeyi umuyorlardı. İşler çok farklı gelişti.

Moskova'nın Ukrayna'ya topyekün işgal başlatmasının ardından çift, kendilerini işgal altındaki topraklarda buldu ve Ukrayna ordusuna muhbirlik yapmaya karar verdi.

Sonrasında gözaltına alındı, sorgulandı ve sahte belgelerle Avrupa'ya kaçtı.

Moskova'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden kısa bir süre sonra Sergey ve Tatyana Voronkov Rusya'yı terk etmeye karar verdiler.

Çift, uzun zamandır Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki ülkelerinin gidişatından memnun değildi, ancak Kırım'ın yasadışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların başlaması bir dönüm noktası oldu.

Şu anda 55 yaşında olan Sergey, "[Savaş karşıtı] protesto gösterilerine gidiyorduk... ama kısa sürede bunun faydasız olduğunu anladık" diyor.

"Arkadaşlarıma ve tanıdıklarıma Kırım'ı almamızın ve Donbas'a [Ukrayna'nın doğusundaki büyük bir sanayi bölgesi] karışmamızın iyi olmadığını söylerdim... Beğenmiyorsak ülkeden gidebileceğimizi söylerlerdi. Bu yüzden gitmeye karar verdik."

Donbass doğumlu olan ve eşi gibi Rusya vatandaşı olan 52 yaşındaki Tatyana, iş arkadaşlarının Kremlin karşıtı görüşlerinden hoşlanmadıklarını ve Kırım'ın ilhakından kısa bir süre sonra işinden ayrıldığını söylüyor.

Çift, sonraki beş yıl boyunca her altı ayda bir Ukrayna'ya seyahat ederek, yeni evlerine karar vermeye çalıştı.

2019 yılında ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya bölgesinde yaklaşık 300 nüfuslu Novolyubymivka köyüne yerleşti ve hayvancılıkla uğraşmaya başladılar.

Sergey ayrıca topoğraf olarak da iş buldu; bu alanda Sovyet ordusunda görev yaptığı dönemde uzmanlaşmıştı.

Daha sonra 24 Şubat 2022'de Rus roketleri evlerinin üzerinden uçtu.

Tatyana, "Sabah bir şeyin ıslık sesi çıkardığını, bir şeyin uçtuğunu duydum ve dışarı çıktım" diye hatırlıyor.

"Evin tam üzerinden bir roket uçuyordu. Ne olduğunu görmek için internete girdim ve Kiev'in bombalandığını çoktan yazmışlardı."

26 Şubat'a gelindiğinde Novolyubymivka, Zaporijya bölgesinin hemen hemen tüm güneyi gibi Rus işgali altındaydı, ancak çift ilk başta işgalci güçlerle doğrudan temas kurmadı.

Ancak birkaç gün sonra bir Rus askeri konvoyu evlerinin önünden geçince Tatyana harekete geçmeye karar verdi.

Tatyana konvoy geçerken içeri koştu, telefonunu aldı ve Ukrayna istihbarat servislerinde bağlantıları olduğuna inandığı Kiev'deki bir tanıdığına mesaj attı.

Tanıdığı kişi ona, Telegram mesajlaşma uygulamasındaki özel bir sohbet robotunun bağlantısını gönderdi.

Sohbet robotu, bir kişinin kendileriyle iletişime geçeceği bildirildi.

Çiftten, gördükleri elektronik harp sistemleri ve askeri teçhizatın yerlerini ve ayrıntılarını bildirmeleri, füze sistemleri ve tanklara ayrı önem vermeleri istendi.

Yer bilgileri, Ukrayna ordusunun bölgedeki Rus birliklerini insansız hava araçları ve topçu ateşiyle hedef alıp yok etmesine yardımcı olacaktı.

Tatyana, her ikisinin de Rus vatandaşı olmasına rağmen, "Bunu vatana ihanet olarak görmedik" diyor.

"Rusya'ya saldırsalardı ve biz düşmanla iş birliği yapaydık bu vatana ihanet olurdu. Ama kimse Rusya'ya saldırmadı. Bu kötülüğe karşı bir mücadeleydi."

Çift, aktardıkları bilgilerin sivillere veya sivil altyapıya yönelik herhangi bir saldırıya yol açmadığında ısrar ediyor.

İki ay boyunca Sergey koordinatları topladı; Tanya da bunları telefonundan iletti. Sonrasında mesajlara dair tüm izleri sildi.

Çift, Novolyubymivka'nın internet bağlantısını kaybettiği 2022 yılının Nisan sonuna kadar Kiev'deki bağlantılarıyla iletişim halindeydi.

O sırada köye sürekli silahlı kişiler geliyor, evlere girip arama yapıyorlardı.

Voronkovların evinde de birkaç kez gittiler.

Çift, işgal altındaki toprakları neden terk etmedikleri sorusuna, "Nereye gideceğiz?" yanıtını verdi.

Rusya'ya dönmek istemiyorlardı ve Rus belgeleriyle Ukrayna'nın işgal altında olmayan bölgelerine girmelerine izin verilmezdi.

Her şeyden önce, bulundukları yerde kendilerini "evlerinde" hissediyorlardı ve Kiev'e savaşta yardım etmeye devam etmek istiyorlardı.

Her şey Sergey'in tutuklanmasıyla sona erdi.

Soğuk bodrumda sorgulandı

Rusya vatandaşı olan çift, işgalin başından itibaren Rus güvenlik güçlerinin dikkatini çekmişti.

Buna rağmen Sergey'in Tokmak bölge merkezinde silahlı kişiler tarafından gözaltına alınması geçen yılın nisan ayının sonlarına doğru gerçekleşti.

Sergey, askeri amblem taşımayan kişilerin kendisini bir eve götürüp yaklaşık iki metre genişliğinde ve üç metre derinliğinde soğuk bir bodrum katına koyduğunu ve burada çömelerek uyuduğunu söyledi.

Ertesi gün başına çuval geçirilerek sorgulandığını ve şiddet görmekle tehdit edildiğini, yetkililerin kendisine Ukraynalılara Rus mevzilerine ilişkin bilgi verip vermediğini sorduğunu anlatıyor.

İlk başta olaydaki rolünü inkar eden Sergey, esaretinin dördüncü gününde, şiddete maruz kalırsa yanlışlıkla başkalarını da suçlu duruma düşürebileceğinden endişe ederek suçunu itiraf etti.

Tatyana, tüm bunlar yaşanırken eşini bulmak için çaresizce bölgeyi dolaştığını, hastaneleri ve morgları aradığını söyledi.

Çiftin Moskova'nın dış kesiminde yaşayan oğlu, Rusya Soruşturma Komitesi'nden cumhurbaşkanına kadar Moskova'daki çeşitli makamlarla iletişime geçmeye başladı.

Sergey'in tutuklanmasının 10. gününde güvenlik güçleri arama yapmak üzere Tatyana'nın Novolyubymivka'daki evine gitti.

Çiftin bahçeye gömdüğü 4 bin 400 dolarlık birikimi buldular.

Tatyana, ancak Sergey'in tutuklanmasından 39 gün sonra, 7 Mayıs'ta eşinin nerede olduğuna dair haber aldı.

"Tokmak'ta polis bana şunu söyledi: 'Bodrum katında tutuluyor. FSB [Rusya Federal Güvenlik Servisi] onu aldı.'"

26 Mayıs'ta, kendilerini Sergey'ye FSB yetkilisi olarak tanıtan kişiler, onun itirafta bulunduğu anı videoya kaydettiler.

İki gün sonra, beklenmediği şekilde serbest bırakıldı, ancak onu kaçıranlar, ehliyeti hariç, neredeyse tüm belgelerine el koydular.

Sergey ve Tatyana, neden serbest bırakıldığını bugün bile anlamış değiller.

Sergey, Tokmak'taki pasaport ofisine giderek yeni belgeler için başvuruda bulundu, ancak Rus işgal güçleri ona yeni pasaport vermeye hevesli değildi.

Çift, Sergey'in serbest bırakılmasının ardından Rusya güvenlik güçlerinin kendilerini izlemeye devam ettiğine inanıyor.

Evin önünden sürekli farklı arabalar geçiyordu ve tanımadıkları kişiler sık sık kapıya gelip bir şey satıp satmadıklarını soruyorlardı.

Çift, rahat bırakılmayacaklarını biliyordu.

Avrupa'daki insan hakları aktivistlerine danıştıktan sonra işgal altındaki toprakları terk etmeye karar verdiler; önce Rusya'ya geri döndüler, Sergey orada yeni bir pasaport alabileceğini umuyordu, sonra da oradan Avrupa'ya geçtiler.

Tokmak'taki komşuları da hayvan ve ekipmanlarını satın alarak onlara yardımcı oldular.

Çift, köpekleri için yeni bir yuva bile buldu. Sergey bunun en büyük endişesi olduğunu söylüyor.

Sergey, çiftin ayrılmasından iki hafta sonra Rus askerlerinin evlerine taşındığını anlatıyor.

Simitle kaçış

Novolyubymivka'dan ayrılırken Voronkovlar, Rus güçleri tarafından durdurulmaları durumunda anlatmak bir hikaye uydurmaya karar verdiler ve hatta bunu daha inandırıcı kılmak için aksesuarlar bile kullandılar.

Çift, geniş kenarlı bir hasır şapka ve lastik bir simit dahil olmak üzere plaj ekipmanlarını arabalarına yükledi ve astım hastası olan Tatyana'nın biraz temiz hava alabilmesi için denize gideceklerini söylemeyi planladılar.

Ama neticede durdurulamadılar.

Çiftin ilk başta Rusya'ya girişi reddedildi ancak Sergey'in yeni pasaport başvurusunda bulunduğunu kanıtlayan bir belge almasıyla çift tekrar Rusya'ya girebildi.

Pasaport almasındaki gecikmeler ve Belarus üzerinden Rusya'dan ayrılma girişiminin engellenmesinin ardından Sergey, Telegram üzerinden kendi adını taşıyan sahte bir pasaport satın aldı.

Çift daha sonra otobüsle Belarus'a geçmeyi başardı ve Sergey'in sahte pasaportunu kullanarak sınırı geçti.

Oradan Avrupa Birliği üyesi ve Ukrayna'nın yakın müttefiki olan Litvanya'ya geçtiler.

Aile bölünmüş durumda

Ancak Litvanya'daki sınır muhafızları, Sergey'in belgelerinin sahte olduğunu fark etti ve mahkeme öncesi gözaltı merkezine koydu.

Sergey burada sorun yaşamadı.

"Başıma gelenlerden sonra kendimi bir misafirhanedeymişim gibi hissettim; tek farkı oradan ayrılamıyordunuz" diyor.

"Haftada iki kez yıkanabiliyordunuz. Yataklar düzenli olarak değiştiriliyordu ve yemekler güzeldi."

Litvanya mahkemesi, Sergey'i sahte pasaport kullanmaktan suçlu buldu ve 26 güne mahkûm etti. Gözaltı merkezinde bu süreyi doldurmuştu.

Çift şimdi Litvanya'ya sığınma hakkı almayı umuyor. Sığınmacılar için kurulan bir evde yaşıyorlar.

Ukrayna ordusu, sığınma başvurusunu desteklemek amacıyla talepleri üzerine Voronkovlara bir teşekkür mektubu gönderdi.

BBC mektubun bir kopyasını gördü.

Sergey'in 87 yaşındaki annesi hâlâ Rusya'da yaşıyor.

Oğluyla zıt görüşlere sahip olan kadınla işgalin başlangıcında tartışmışlar ve bir süre konuşmamışlar.

Voronkov çiftinin Rusya'da kalan oğlu da anne ve babasının yaptıklarını öğrendikten sonra onlarla iletişimi kesti.

Çift, ailelerinin orada olmasına rağmen Rusya'ya geri dönmemekte kararlı.

"Ancak biraz insanlık görmeye başlarsak" diyor Sergey. "Şimdilik orada insani hiçbir şey göremiyorum."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.