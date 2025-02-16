Ukrayna, Suudi Arabistan'daki Rusya-ABD Görüşmelerine Katılmayacak

Ukraynalı yetkililer önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da yapılması beklenen Rusya-ABD görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.

BBC'ye konuşan hükümetten bir kaynak, Ukrayna'nın bu görüşmeye davet edilmediğini ve bir heyet göndermeyeceğini söyledi.

Bu açıklama ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'un, Kiev'in müzakerelere dahil olacağı yönündeki iddiasının ardından geldi.

Trump'a yakın iki dış politika danışmanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un görüşmeler öncesinde bu gece Suudi Arabistan'a gideceği açıklandı. Burada ABD ile Rusya arasında Ukrayna konusunda ilk yüz yüze görüşmeler yapılacak.

Fox News'e konuşan Witkoff, ABD'nin Ukraynalı yetkililerle ayrı ayrı görüştüğünü ve "Ukrayna'nın görüşmelerin bir parçası" olduğunu söyledi. Ancak Kiev'den yetkililerin de Suudi Arabistan'a çağrıldığına dair bir bilgi paylaşmadı.

Ukrayna'nın müzakere sürecine katılımı sorulduğunda, kimsenin dışlanmadığını ifade etti ancak Kiev'in topraklarından vazgeçme olasılığına dair bilgi vermeyi reddetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin dahil olmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini tekrarladı.

Fransa'da ani zirve

ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile bir anlaşma yapma çabaları devam ederken Avrupa liderleri yarın Fransa'da acil bir zirve için bir araya gelecek.

Reuters'ın haberine göre bu zirveye Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Danimarka liderleri katılacak.

Avrupa hükümetleri, ABD'nin kıtanın güvenliğini tehlikeye atacak bir anlaşmaya varmasından endişeli.

'Avrupa'ya uyanış çağrısı'

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında Putin ve Zelenskiy'le olası bir barış müzakeresine dair ayrı ayrı telefon görüşmesi yapmış; ardından Putin'le Ukrayna Savaşı'na son verme konusunu Suudi Arabistan'da görüşebileceğini söylemişti.

Belli bir tarih belirtmeyen Trump bu görüşmeye Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da katılmasını önerdi.

Ardından Suudi Arabistan yönetimi yazılı bir açıklama ile Trump ve Putin arasındaki telefon görüşmesini ve zirvenin krallıkta yapılma ihtimalini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Trump'ın bu hamlesini Avrupa için bir "uyanış çağrısı" olarak nitelendiriyor:

"On yıllarca savunma konusunda ABD'ye güvendikten sonra, Beyaz Saray'ın Avrupa'ya mesajı açık: Artık ABD'yi cepte göremezsiniz, ipleri ele alıp kendi güvenliğinize bakmanız gerekiyor."

Kremlin'den yorum geldi

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada, telefon görüşmesinin, Rusya ve ABD'nin artık savaştan değil barıştan bahsedeceği anlamına geldiğini söyledi:

"Bu, sorunları artık diyalog yoluyla çözmeye çalışacağımıza dair güçlü bir işaret."

Peskov, Batı'nın yaptırımlarının Rusya-ABD görüşmelerinin önüne geçmeyeceğini ve bunların "uygulandığı kadar çabuk kaldırılabileceğini" öne sürdü.

Zelenskiy ise, Trump'ın ilk telefon görüşmesinin Kiev'e değil Moskova'ya yapıldığını öğrenmenin can sıkıcı olduğunu söyledi.