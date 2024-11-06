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Haberler

Ukrayna, Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki askeri üssüne İHA saldırısı düzenledi

Ukrayna, Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki askeri üssüne İHA saldırısı düzenledi
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Haberler
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki askeri üssüne bin kilometre menzilli İHA saldırısı düzenledi. Dağıstan'ın Kaspiysk limanındaki saldırıda bir Rus savaş gemisi hedef alındı. Uzmanlar, saldırının Ukrayna'nın uzun menzilli operasyon kabiliyetini kanıtladığını belirtiyor. Kiev ayrıca, Kursk'ta ilk kez Kuzey Koreli askerlerle çatıştıklarını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki askeri üssüne uzun menzilli bir İHA saldırısı düzenledi. Dağıstan'ın Kaspiysk limanında gerçekleşen saldırıda, İHA doğrudan bir Rus savaş gemisini hedef aldı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, İHA'nın liman üzerinde alçak uçuş yaptıktan sonra Rus gemisine çarpması ve ardından meydana gelen büyük patlama net şekilde görülüyor. İskelede bulunan siviller, patlamanın ardından yükselen yoğun dumanları endişeyle izledi.

Uzmanlar, saldırının stratejik önemine dikkat çekiyor. İHA'nın Ukrayna sınırından kalkıp yaklaşık bin kilometre mesafe kat ederek hedefine ulaşması, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırı kabiliyetini göstermesi açısından önemli.

Bu saldırı, Kiev'in son dönemde attığı önemli adımlardan biri. Ağustos ayında Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlenen sürpriz operasyonda 717 Rus askerinin esir alındığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, bu esirlerin kendi askerlerinin takası için kullanılacağını açıkladı.

Diğer yandan, savaşın seyri değişmeye devam ediyor. Kiev yönetimi, Kursk bölgesinde ilk kez Kuzey Koreli askerlerle çatıştıklarını duyurdu. Bu gelişme, Rusya'nın Kuzey Kore'den askeri destek aldığı yönündeki Batılı istihbarat raporlarını doğrular nitelikte.

Üç yıla yaklaşan savaşta, taraflar esir takası konusunda işbirliğini sürdürüyor. Şubat 2022'den bu yana düzenli olarak esir değişimi gerçekleştiriliyor.

Ukrayna, Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki askeri üssüne İHA saldırısı düzenledi

Ukrayna, Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki askeri üssüne İHA saldırısı düzenledi

Ukrayna, Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki askeri üssüne İHA saldırısı düzenledi

Ukrayna, Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki askeri üssüne İHA saldırısı düzenledi

Ukrayna, Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki askeri üssüne İHA saldırısı düzenledi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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