Ukrayna, Rusların kontrolündeki Makarivka'yı da geri aldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Blagodatne'den sonra Makarivka'nın da Rusların kontrolünden alındığını açıkladı. Ukrayna birlikleri Bahmut yönünde taarruz eylemlerine devam ediyor. Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, Ukrayna askerlerinin savunmaya devam ettiği bölgelerde hiçbir mevzinin kaybedilmediğini ileri sürdü.