Rusya dört koldan saldırıyor! Gemileri Odessa kıyılarını, uçakları ise Harkov'u bombaladı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu.

"ROKET VE TOPÇU ATIŞLARINA BAŞLADI"

Geraşenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03:00 civarında Rus savaş gemilerinin, Odessa kıyılarına yönelik saldırı düzenlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Rus işgalciler, gemilerden, Tuzla köyü yakınlarındaki Odessa bölgesindeki Ukrayna kıyılarına roket ve topçu atışlarına başladı."

"ASKER ÇIKARMA GİRİŞİMİ OLMADI"

Gemilerin uzak mesafeden büyük miktarda mühimmat ateşledikleri bilgisini paylaşan Geraşenko, "Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi.

Öte yandan Ukrayna'nın Odessa kentinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı ilk günden bu yana Ruslara karşı yoğun bir hazırlık başlatılırken, kentin sahil kesimlerine hem Ukrayna askerleri hem de sivil halk kum torbalarından siperler oluşturmaya devam ediyor.

"RUS ORDUSUNUN YÜZDE 40'I YOK EDİLDİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti." Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

RUSYA GECE BOYUNCA SALDIRDI

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında ülkenin bazı kentlerini gece yarısı bombalanmaya devam etti. Ukrayna'nın Dnipro Bölgesi'nde bulunan Nikopol kenti Belediye Başkanı Oleksandr Sayuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Harkov'a bağlı Oleksiivka ile Dnipro'ya bağlı Nikopol kentleri arasında bombardıman yapıldığını duyurdu.

Rus birliklerinin bu bombardımanlarına hala devam ettiğini aktaran Sayuk, Nikopol kenti merkezine henüz bir saldırı gerçekleşmediğini, fakat bir saldırı durumda sirenleri duyan halkın derhal sığınaklara kaçmasını tavsiye etti. Rusya'nın en çok saldırı gerçekleştirdiği kentlerden olan Harkov'da da Rus saldırıları devam etti. Rus uçakları, kentin merkezi noktalarına saldırılar düzenlerken, bu saldırılarda sivil hedeflerin vurulup vurulmadığı konusunda henüz iki taftanda resmi bir açıkla yapılmadı.

3 GENÇ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna'nın Çernihiv Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus askerleri tarafından ikisi 17 ve biri 19 yaşında olan 3 gencin öldürüldüğü belirtilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan gece saldırılarında Ukrayna'ya da suçlamalar geldi. Rusya yanlılarının elindeki Donetsk Bölgesi'ne, Ukrayna birlikleri tarafından OTR-21 Toçka taktik balistik füzeler ile saldırı yapıldığı belirtildi. Makiivka kentine yapılan saldırıda füzelerin bazı binalara isabet ettiği ve 2 dükkanda yangın çıktığı öğrenilirken, bu saldırılarda ölü veya yaralıların olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.