Ukrayna ordusunun sözcüsüne ait eğlence görüntüleri büyük tartışma yarattı

1 yıldır Rusya ile savaşan Ukrayna ordusunun sözcüsü Ivanna Platovska'nın, yeni yılı Paris'te karşılaması ve sosyal medyaya yansıyan gece kulübü görüntüleri büyük tepki topladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna ordusunun sözcülerinden biri olan Yüzbaşı Ivanna Platovska'nın Fransa'nın başkenti Paris'te çekilen görüntüleri büyük tartışma yarattı.

2023 yılını Paris'te karşılayan Ivanna Platovska'nın bir gece kulübünde çılgınlar gibi eğlendiği görülüyor. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerden dolayı birçok Ukraynalı Platovska'yı yerden yere vurdu.