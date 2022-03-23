Ukrayna ordusunun paylaştığı fotoğraf gündem yarattı: İşte saklanarak avını bekleyen bir traktör

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 28. güne girilirken bölgede çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı koymaya çalışırken, Rus ordusu bombardıman ağırlıklı olan saldırılarına devam ediyor.

RUSYA ORDUSU RESMİ HESAPTAN PAYLAŞTI

Öte yandan Ukrayna ordusunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir fotoğraf paylaşımı ise gündem yarattı. Savaşın ilk günlerinde ele geçirilen Rus tanklarının Ukraynalı çiftçilere ait traktörlerle çekilmesine atıfta bulunulan paylaşımda bir traktörün Rus tankını beklediği anlar yer aldı. Resmi hesaptan yapılan paylaşıma "İşte saklanarak avını bekleyen bir traktör" notu düşüldü.

UKRAYNALI ÇİFTÇİLER RUS TANKLARINI TRAKTÖRLERİYLE ÇEKMİŞTİ

Savaşın başından beri birçok Ukraynalı çiftçi terk edilen ya da ele geçirilen Rus tanklarını güvenli bölgelere çekerken görüntülenmişti. Kameralar tarafından kayıt altına alınan anlar sosyal medyada gündem olmuştu.