Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Vugledar şehrine Rus saldırıları devam ediyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Vugledar şehrine yönelik Rus saldırıları devam ediyor. Şehirdeki yoğun saldırılar sonucu evler yıkıldı, sokaklar boşaldı ve hayat durdu.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde iki ordu arasında adeta "tank düellosunun" yaşandığı Vugledar şehrine yönelik Rus saldırıları devam ediyor.

Ukrayna ordusunun 72. Mekanize Tugayında görevli askerlerin desteğiyle Vugledar'a giren AA ekibi, yoğun saldırıların, ön cephe hattında yer alan bu küçük şehirdeki izlerini yerinde görüntüledi.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde iki ordu arasında yoğun çatışmalar devam ederken, 2022 sonundan bu yana en ağır çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaştı.

Bölgenin özellikle Bahmut, Avdiyivka ve Marinka şehirleri yönünde sıcak çatışmalar sürerken, Vugledar yoğun Rus saldırıları sonucu adeta hayalet şehre dönüştü

Ukrayna ordusunun kontrolündeki şehirde çoğu ev ve konut yandı veya yıkıldı, hasar almayan tek bir bina kalmadı.

Bölgedeki diğer sıcak noktalarda olduğu gibi Vugledar çevresindeki çatışmalarda da çoğunlukla topçu sistemleri, havan topları ve dron kullanılıyor.

Savaştan önce merkezinde 15 binden fazla sivilin yaşadığı şehirde artık sokaklar boş, yollar ise bomba parçaları veya yanmış araçlarla dolu.

Yoğun saldırılar sonucu ağır hasar gören ve sık sık patlama seslerinin duyulduğu şehirde, sürekli havan topu veya topçu saldırısı tehdidinin olması nedeniyle burada kalan az sayıda insan da sokağa çıkmakta zorlanıyor.

Savaş uçağı, helikopter, tank ve diğer zırhlı araçların da savaş faaliyetlerini sürdürdüğü bölgede hayat adeta dururken, Vugledar'a ulaşım yolunda yer alan köylerdeki birçok evin de yıkıldığı görüldü.

Kısmen yıkılan apartmanların önünde siviller için açılan mezarlar da burada kalan insanların ne kadar ağır koşullarda yaşamayı sürdürdüklerini gösteriyor.

Terk edilmiş evleri, eşyaları, kırılan camları, pencerelerden görülen yanmış perdeleri ve bir zamanlar çocukların neşeli kahkahalarıyla şenlenen ancak çatışmalarda hasar gören çocuk parklarıyla Vugledar, savaşın acı yüzünü yansıtıyor.

Her iki ordunun, birbirlerini 24 saat boyunca istihbarat dron ile izlemeye çalıştığı için güvenlik gerekçesi ile gazetecilerin özel izin almadan şehirde çalışması kısıtlı.

Vugledar'da en ufak bir hareketlilikte dahi Rus güçlerinin havan topu saldırısı düzenleme riski olduğu için gazeteciler, şehrin sokaklarında sadece birkaç dakika çalışabiliyor.

Şehirde yaklaşık 100 sivil kaldı

72. Mekanize Tugayında görevli askerler, Vugledar'daki son duruma ilişkin bilgileri AA muhabiri ile paylaştı.

"Kaban" kod adlı 20 yaşındaki genç asker, Bahmut ve Avdiyivka yönlerindeki kadar ağır olmasa da Vugledar'da da oldukça yoğun çalışmaların sürdüğüne dikkati çekti.

Şehre yönelik özelikle topçu ve havan topu saldırıları düzenlendiğini aktaran Kaban, daha önce 15 binden fazla insanın yaşadığı Vugledar'da artık yaklaşık 100 sivilin kaldığını kaydetti.

Kaban, "Kesin rakamı bilmiyorum ama şehirde 100 kadar kişi kaldı. Çok az insan var. Genelde sığınak ve evlerin altındaki depolarda yaşıyorlar. Gönüllüler onlara yiyecek getiriyor. Bu insanlar buradan ayrılmak istemiyor." diye konuştu.

Şehir tamamen kontrolümüz altında

Saldırılara rağmen, şehrin Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğunu ifade eden Kaban, "Şehir kontrolümüz altında. Her şeyi kontrol altında tutuyoruz ve her şey yolunda." ifadesini kullandı.

"Fanat" kod adını kullanan 28 yaşındaki asker, Vugledar savunma hattını tuttuklarını kaydederek, "Savunma hatlarını güvenli bir şekilde tutuyoruz. Birimimiz uzun bir süredir bu yerleşim yerinde. Burası önemli bir yer." dedi.

Rus birliklerinin şehri ele geçirmek için düzenlediği saldırılarda başarısız olduğuna işaret eden Fanat, Rus ordusunun saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Rus ordusunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı Vugledar, iki ordu arasında yoğun tank düellosuna sahne oluyor.

Şehirde özellikle ocakta ağır çatışmalar yaşanmıştı.

Maden kömürü ocaklarının da bulunduğu şehir stratejik bir konuma sahip.