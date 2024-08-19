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Ukrayna, Kursk bölgesine yapılan saldırıda 150 Rus askerini esir aldığını açıkladı

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Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın Kursk bölgesine düzenledikleri sürpriz saldırıda yaklaşık 150 Rus askerini esir aldıklarını duyurdu. Bu saldırı, Ukrayna'nın Moskova'ya karşı yürüttüğü savaşın ilk aşaması olarak nitelendiriliyor. Sumy şehrinin askeri yönetim başkanı Oleksii Drozdenko, saldırıda yüzlerce Rus askerinin ele geçirildiğini ve minimal kayıp verdiklerini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, müttefiklerinin sağladığı silahlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor.

Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik sürpriz saldırıda yaklaşık 150 Rus askerini esir aldıklarını açıkladı. Bu saldırı, Moskova'ya karşı yürütülen savaşın ilk aşaması olarak nitelendiriliyor.

Sumy şehrinin askeri yönetim başkanı Oleksii Drozdenko, 12 gündür devam eden saldırıda yüzlerce Rus askerinin ele geçirildiğini, buna karşılık minimal kayıp verdiklerini iddia etti. "Bizimle savaşmak istemiyorlar," diye ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, bu saldırı sırasında Rusya ile yapılan esir değişimi için "değişim fonunu" artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Uzmanlara göre Ukrayna, Kursk'a yönelik saldırısında başarılı oldu çünkü Rusya sınırını korumasız ve hazırlıksız bıraktı. Operasyon sadece Moskova'yı değil, Sumy'deki yetkilileri de hazırlıksız yakaladı.

Ukrayna'nın şu anda Kursk'ta yaklaşık 1000 kilometrekarelik bir alanı kontrol etmesiyle Zelensky, müttefiklerinin sağladığı silahlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Bu sayede Rusya içlerinde daha etkili bir şekilde savaşabilmeyi amaçlıyor.

Zelensky, "Ortaklarımızın, Rus mevzilerini zayıflatmamızı engelleyen bariyerleri kaldırması çok önemli," dedi. "Askerlerimizin cesareti ve tugaylarımızın dayanıklılığı, ortaklarımızdan gelen temel kararların eksikliğini telafi ediyor."

Ukrayna, Kursk bölgesine yapılan saldırıda 150 Rus askerini esir aldığını açıkladı

Ukrayna, Kursk bölgesine yapılan saldırıda 150 Rus askerini esir aldığını açıkladı

Ukrayna, Kursk bölgesine yapılan saldırıda 150 Rus askerini esir aldığını açıkladı

Ukrayna, Kursk bölgesine yapılan saldırıda 150 Rus askerini esir aldığını açıkladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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