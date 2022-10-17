Ukrayna Kiev'e saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu

10 Ekim günü ve bugün Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İran drone'ları hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Podalyak Tahran'a yüklendi. Podalyak, ''İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu. Kendi halkına baskı yapanlar, şimdi de Rus canavarlarına Avrupa'nın kalbinde toplu katliam için silah veriyor" açıklamalarında bulundu.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda uzun zaman sonra ilk defa Kiev, 10 Ekim'de bombalanmıştı. Bu gelişmenin ardından bu sabah Rusya, tekrar Kiev'i bombaladı. Bu iki saldırının arkasında ise İran yapımı drone'lar vardı. Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

''AVRUPA'NIN KALBİNDE KATLİAM YAPIYORLAR''

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Podolyak, "İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu. Kendi halkına baskı yapanlar, şimdi de Rus canavarlarına Avrupa'nın kalbinde toplu katliam için silah veriyor. Totaliterlik karşısında yarım bırakılan işler ve tavizler tam da bu anlama geliyor. Bu durumda yaptırım yapmak yetmez'' ifadelerini kullandı.

ŞAHİT İHA'LARLA VURDU

Bugünkü saldırılarda hangi tip İHA'ların da kullanıldığı belli oldu. Rusya'nın Kiev'i İran'ın Şahit-136 (Shaded-136) kamikaze drone'ları ile vurduğu ortaya çıktı. İran bunların yanında, füze cephaneliğinin az kaldığı düşünülen Rusya'ya İran yeni silahlar gönderecek. Yeni silahların içerisinde balistik füze ve 300 ve 700 kilometre menzilli Fateh-110 ve Zülfikar füzelerin olduğu belirtiliyor.

''İRAN YAPIMI İHA'LAR KULLANILDI''

Saldırılar sonrasındakameralar karşısına geçerek açıklama yapanUkrayna lideri Zelenski, "Şehirlerimize yapılan saldırılarda İran yapımı İHA'lar da kullanıldığını söylerken hedefin ise, enerji altyapısının olduğunu açıklamıştı.