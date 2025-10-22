Haberler

Ukrayna ile İsveç Arasında Gripen Savaş Uçakları İçin Anlaşma İmzalandı

Ukrayna ile İsveç Arasında Gripen Savaş Uçakları İçin Anlaşma İmzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsveç ile yapılan savunma iş birliği kapsamında Gripen savaş uçaklarından oluşan bir filo edinileceğini duyurdu. Anlaşmanın, güçlü bir Ukrayna Hava Kuvvetleri oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

UKRAYNA ile İsveç arasında imzalanan yeni iş birliği anlaşması kapsamında Kiev'in İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarından oluşan filo tedarik edeceği duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya gelerek, iki ülke arasında savunma alanında yeni bir iş birliği anlaşmasına imza attıkları bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Ukrayna ile İsveç arasındaki ilişkilerde ve genel olarak Avrupa'nın güvenlik ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açıyoruz. İmzalanan ilk belgeyle, Ukrayna'nın İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarından oluşan önemli bir filo edinmesinin önü açıldı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Gripen uçaklarını çok çeşitli görevleri yerine getirebilen güçlü ve harika uçaklar olarak nitelendirerek, "Herkes, bu uçakların hangi tehditlere karşı koymaya yardımcı olduğunu görebilir. Gelecekteki sözleşmenin, bu uçaklardan en az 100 adet edinmemizi sağlayacağını umuyoruz" açıklamasında bulundu. Zelenskiy ayrıca, bu iş birliği için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a ve Gripen uçaklarını üreten şirkete teşekkür etti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Zelenskiy'yi Linköping kentinde ağırlamaktan gurur duyduğunu belirterek, iki ülke arasında önemli bir niyet mektubu imzalandığını söyledi. Kristersson, anlaşmanın yeni ve güçlü bir Ukrayna Hava Kuvvetleri oluşturmak için muhtemelen 100 ila 150 adet savaş uçağını kapsayacağını ifade etti.

Kristersson, Zelenskiy'nin ziyaret sırasında Gripen savaş uçaklarının etkileyici yeteneklerini ilk elden görme fırsatı bulduğunu belirterek, anlaşmanın Ukrayna'yı, İsveç'i ve Avrupa'yı güçlendireceğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.