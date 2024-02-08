Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alınarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski atandı.

UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Rusya ile yaklaşık 2 yıldır savaşan Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi arasındaki gerilim çözülemedi. Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı önceden bu yana bilinen Zaluzhnyi görevden alındı.

YERİNE KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ATANDI

Savaş halindeki ülkede alınan karar dikkat çekti. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı.

ZELENSKİ: BİR DEĞİŞİKLİĞİN ZAMANI GELDİ

Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hangi yenilenmeye ihtiyacı olduğunu görüştük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yenilenen liderliğinde kimlerin yer alabileceğini de görüştük. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı. Zelenski, görevden alınan Zalujni'nin savaş ekibi içinde yer almaya devam etmesini istediğini de bildirdi.

"GERÇEKÇİ VE DETAYLI BİR SAVAŞ PLANINA İHTİYAÇ VAR"

2024 yılı için gerçekçi ve detaylı bir savaş planına ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenski, ordunun yeni bir rotasyon sistemine, yeni bir seferberlik ve askere alma planına ihtiyacı olduğunu da ifade etti.

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