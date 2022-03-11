Başkan Zelenski doğruladı! Rus ordusu, başına poşet geçirerek Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı - Haberler

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Başkan Zelenski doğruladı! Rus ordusu, başına poşet geçirerek Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

AA - Ruslan Rehimov - Dünya
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de gündem yaratan olayı doğruladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 10 kişilik bir ekip Federov'u başına poşet geçirerek binadan çıkarıyor.

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş 17. güne girerken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için direnişini sürdürüyor. Bölgeden gelen son haber, iki ülke arasındaki gerginliği başka boyuta taşıyacak gibi görünüyor. Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov, Rus ordusu tarafından kaçırıldı.

Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.

Başkan Zelenski doğruladı! Ukrayna'da Rus ordusu Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını söyledi. Ukrayna'nın doğusunda, Zaporijya Oblastı'nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti.

Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırması üzerine açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim" dedi.

Başkan Zelenski doğruladı! Ukrayna'da Rus ordusu Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Rus ordusundan 10 kişilik bir ekibin belediye başkanının başına plastik poşet geçirerek binadan çıkarttığı görülüyor.

AA / Ruslan Rehimov - Dünya

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, İşgal, Rus, Politika, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

niyazi feti:

Wonder women adli şahıs kimsin kimden bahsediyosun tahmin ediyorum ve diyorumki net ol korkma gerci korkaklik kaninizda ancak burdan sallayarak kininizi kusuyorsunuz korkak odleksiniz sizin gibi düşünenler fare gibi köşe bucak saklandınız o poşeti geçirecek adam anasindan doğmadı biz yediririz o poşeti.

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vatandaş rıza:

Yeter amerika kuklalıgın kendi halkınıda hiçe sayıyorsun adamlar senin ülkeni elinden almak sana saldırmak istemiyordu sen zorla kaşıya kaşıya kendin yarattın herşeyi

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