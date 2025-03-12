Ukrayna 'Ateşkese varım' dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ve gündemdeki bazı diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile nadir toprak elementleri konusunda işbirliği yapılabileceğine yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Bu konuda fırsatlar var ancak henüz istişare yürütülmüyor." diye konuştu.

TRUMP İLE PUTİN GÖRÜŞECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump ile Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin konuşan Peskov, "Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa çok hızlı bir şekilde organize edilecektir. ABD ile iletişim kurmak için mevcut kanallar bunu oldukça kısa sürede yapmayı mümkün kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

"BİRAZ ACELE EDİYORSUNUZ"

Peskov, Rusya tarafının ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine yönelik yaklaşımıyla ilgili bir soruyu, "Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bu konuda bizi bilgilendireceklerini söyledi. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Cidde'de Ukraynalı bir heyetle sekiz saatten fazla süren görüşmenin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "top artık Rusya'nın sahasında" demiş ve "Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede 'evet' yanıtını vermesini umuyoruz" şeklinde konuşmuştu.

ANLAŞMA NELER İÇERİYOR?

Ukrayna, ABD'nin sunduğu, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla uzatılabilecek olan derhal geçerli 30 günlük geçici bir ateşkesi yürürlüğe koyma teklifini kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece yaptığı video konuşmasında ABD'nin, sadece Karadeniz'de değil, tüm cephe hattı boyunca füze, drone ve bomba saldırılarını durdurarak tam bir geçici ateşkes önerdiğini söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna bu teklifi kabul etmeye hazır, bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ve bu adımı atmaya hazırız" dedi.

BAŞKA NELER ÜZERİNDE ANLAŞILDI?

Amerika Birleşik Devletleri, istihbarat paylaşımındaki duraklamayı derhal kaldıracağını ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağını açıkladı. Ukraynalı yetkililer, Salı gecesi yaptığı açıklamada, hem yardımların hem de istihbarat paylaşımının yeniden başladığını belirtti. Salı günkü ortak açıklamada iki ülke, Ukrayna'nın kritik mineral kaynaklarını geliştirmeye yönelik kapsamlı bir anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Mineraller anlaşması birkaç haftadır üzerinde çalışılan bir konuydu ancak 28 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump (uzun süredir Ukrayna'ya yardıma şüpheyle yaklaşan bir isim) ile Zelenskiy arasında geçen sert bir Beyaz Saray toplantısının ardından belirsizliğe sürüklenmişti. Her iki taraf da barış sürecinin bir parçası olarak insani yardım çabalarının önemini vurguladı; özellikle ateşkes sırasında savaş esirlerinin değişimi, sivil tutukluların serbest bırakılması ve zorla götürülen Ukraynalı çocukların geri getirilmesi gibi konular öne çıkarıldı.