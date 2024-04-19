Ukrayna, 283 milyon dolar değerindeki Rus nükleer bombardıman uçağını düşürdü

Bu sabah Ukrayna tarafından fırlatılan bir füze sonucu alevler içinde yere çakılan 228 milyon sterlin değerindeki Rus nükleer bombardıman uçağına ait görüntüler, Rusya'nın Stavropol bölgesi üzerinde kaydedildi.

Video, Rusya'ya ait Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının dumanlar saçarak ani bir şekilde düşüşünü gösteriyor. Ukrayna ordusu, uçağı anti-hava füzeleri ile vurduğunu ve düşürdüğünü açıkladı. Uçaktaki dört mürettebat üyesinin fırlatma koltuğu ile uçaktan atladıkları vehastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Ancak sonraki bir güncellemede, bir mürettebatın öldüğü ve bir diğerinin hala kayıp olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği rapor edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, düşüşün muhtemel sebebi olarak "teknik bir arıza"yı gösterirken, uçağın Ukrayna üzerindeki bir görevden dönerken düştüğünü kabul etti. Bakanlık, uçağın ıssız bir alana düştüğünü, yere zarar vermediğini ve arızanın teknik olduğuna dair ön verilerin bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Ukrayna, uçağın Hava Kuvvetleri ve Savunma İstihbaratı işbirliğiyle düşürüldüğünü iddia etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, "İlk kez, Hava Kuvvetleri'nin anti-hava füze birlikleri, Rus teröristlerin Ukrayna şehirlerine saldırdığı Kh-22 seyir füzelerini taşıyan Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını yok etti" dedi.

Kaza yerinin Ukrayna sınırına 400 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.