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Son yıllarda görülen en büyük tatbikat! Rusya, Çin ve Hindistan 50 bin askerle dünyaya adeta meydan okudu

Dünya Haberleri

Üçüncü dünya savaşı çıkacağına yönelik iddiaların konuşulduğu sırada ürküten bir gelişme yaşandı. Nüfus büyüklüğüyle bilinen üç ülke Rusya, Hindistan ve Çin, Sibirya'da 50 bin askerin katılımıyla son yılların en büyük tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikat 7 Eylül'e kadar devam edecek.

Rusya ve Ukrayna, Çin ile de Tayvan arasında yaşananların ardından üçüncü dünya savaşı iddiaları da hiç olmadığı kadar yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Doğu cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, nüfus bakımdan büyüklükleriyle bilinen Rusya, Hindistan ve Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Rus Savunma Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Vostok 2022 tatbikatının 1-7 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın uzak doğusu ve Japon Denizi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Dünyanın gözünün çevrildiği tatbikat gerçekleştirildi.

Üçüncü dünya savaşı konuşulurken ürküten tatbikat! Rusya, Hindistan ve Çin birleşti

Rusya, Çin ve Hindistan ordusuna bağlı askerler, Suriyeli askerlerin de katıldıkları tatbikatta adeta gövde gösterisinde bulundu. Binlerce asker, tanklar ve askeri kamyonlardan oluşturdukları konvoylarla Sibirya'da ilerleyişe geçti. Tatbikatın bir diğer ayağı da Japon Denizi'nde düzenlenecek. Gemiler de denizden ilerleyişine devam ediyor.

Üçüncü dünya savaşı konuşulurken ürküten tatbikat! Rusya, Hindistan ve Çin birleşti

Diğer yandan tatbikatın 7 Eylül'e kadar devam edeceği öğrenilen tatbikata 50.000 asker, 5.000 silah birimi ve 14 uçak ve 60 savaş gemisi katılıyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sibirya Suriye Rusya Dünya Güncel Haberler

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