Uçakta silah çeken yolcu panik yarattı: ''Hepinizi öldüreceğim''

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan turistik Roatan Adası'na giden bir uçakta, bir yolcunun silah çekip ölüm tehditleri savurması büyük korku yarattı.

Olay, uçağın kalkışından kısa süre sonra meydana geldi. Kabin ekibi cesurca müdahale ederek silahlı yolcuyu etkisiz hale getirdi ve olası bir faciayı önledi. Yaşanan olay üzerine pilot, uçağı Tegucigalpa'daki Toncontin Uluslararası Havalimanı'na geri döndürdü. Uçağın Perşembe günü Roatán'a gitmesi planlanmıştı.

Uçak yere indiğinde Ulusal Polis ekipleri harekete geçti ve şüpheliyi herhangi bir can kaybı yaşanmadan yakaladı.

Yaşanan korku dolu anların ardından yolcular ATR 72 tipi uçaktan tahliye edildi ve hedeflerine ulaşmak için başka bir uçağa yönlendirildi.

Kimliği açıklanmayan şüphelinin silahı uçağa nasıl soktuğu henüz bilinmiyor. Bu hatta ATR 72 uçaklarıyla hizmet veren CM Airlines ve TagAirlines şirketlerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel bir vatandaş, "Havalimanında yolcu taraması çok yetersiz olmalı, uçuş sırasında böyle bir şeyin yaşanması çok tehlikeli" yorumunda bulunurken, başka bir kişi "İlk etapta silahla nasıl uçağa binebildi?" diye sordu.

Bu haber, Alaska'nın Nome kentine giderken radar ekranından kaybolan bir uçağı bulma çalışmalarının sürdüğü sırada geldi. Perşembe günü saat 16:00'da Unalakleet'ten Nome'a gitmesi planlanan ve dokuz yolcu ile bir pilotun bulunduğu Bering Air uçağını bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı, Nome'dan White Mountain'a kadar uzanan bölgede aktif bir arama çalışması yürütüyor.