Uçakta kirli çorabı andıran 'garip bir koku' duydu, sonrası felaket

İngiltere'de bir kabin görevlisinin yıllar süren sağlık mücadelesi, havacılıkta pek de dile getirilmeyen bir tehlikeyi yeniden gündeme taşıdı. Florence Chesson isimli görevli, 2017'deki bir transatlantik uçuş sırasında maruz kaldığı toksik gazlar nedeniyle hayatının tamamen değiştiğini söylüyor.

UÇAKTA 'GARİP BİR KOKU' DUYDU, SONRASI FELAKET

Chesson, görevli olduğu Porto Riko seferinde uçuşun başlarında fark ettiği garip kokunun sıradan bir durum olmadığını kısa sürede anladı. İlk başta "kirli çorap" kokusunu andıran bu koku, dakikalar içinde solunum sıkıntısı, mide bulantısı ve kusmaya yol açtı. Uçak iniş yaptıktan sonra Chesson ve bir başka mürettebat hastaneye kaldırıldı. Ancak onun için asıl sorun, o gün hastaneden çıktıktan sonra başladı.

BEYNİNDE KALICI HASAR OLUŞTU

Yapılan nörolojik testler sonucunda, Chesson'a kalıcı sinir sistemi hasarı ve travmatik beyin hasarı teşhisi kondu. Doktorlar, yaşadığı nörolojik bozulmaların, genellikle sporcularda görülen CTE (Kronik Travmatik Ensefalopati) hastalığına benzerlik gösterdiğini açıkladı.

Chesson, o anları şu sözlerle özetliyor: "Ağzımda tuhaf bir metal tadı vardı. Vücudum ter içindeydi ve kafam karmakarışıktı. Ne söylediğimi bilmiyordum. Her şeyi sisli bir rüya gibi hatırlıyorum."

100'Ü AŞKIN PİLOT VE KABİN GÖREVLİSİ AYNI DURUMDA

Kabin görevlisinin doktoru Dr. Robert Kaniecki, benzer semptomlara sahip birçok vaka gördüğünü ve bu tür olayların düşündüğümüzden çok daha yaygın olduğunu belirtti. Son 20 yıl içinde 12 pilot ve 100'den fazla kabin görevlisinin aynı belirtilerle sağlık hizmeti aldığı bilgisi de endişeleri artırıyor.

KABİN HAVASI SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL

Bu tür olaylar ne yazık ki nadir değil. 2024 yılında Dubai çıkışlı bir British Airways uçağı, kabine yayılan kimyasal kokular nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular ve mürettebat mide bulantısı, baş dönmesi ve nefes darlığı yaşadı. Havayolu şirketi bu olayı "küçük bir teknik arıza" olarak nitelese de, uzmanlara göre sorun çok daha derin.

Uzmanlar, uçaklardaki havalandırma sistemlerinden gelen havanın bazen motor yağı sızıntılarına ve kimyasal bulaşmalara maruz kalabileceğini belirtiyor. Bu gazlar kabine sızdığında özellikle uzun süre havada kalan mürettebat üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Chesson'un yaşadıkları, sadece bir bireyin değil, küresel ölçekte binlerce havacılık çalışanının karşı karşıya olduğu sistemsel bir riski gözler önüne seriyor.