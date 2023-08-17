Kaptan pilot hayatını kaybetti! 271 yolculu uçak Panama'ya acil iniş yaptı

ABD'nin Miami kentinden Şili'nin başkenti Santiago'ya seyir halinde olan yolcu uçağının kaptan pilotu fenalaşarak hayatını kaybetti. 271 yolcunun bulunduğu uçak, ikinci pilot ve yardımcı pilotun yönetiminde Panama'nın Tocumen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinden Şili'nin başkenti Santiago'ya hareket eden Boeing 787-9 tipi yolcu uçağının kaptan pilotu tuvalette fenalaşarak hayatını kaybetti. 271 yolculu uçak Panama'nın Tocumen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

The Independent gazetesinin haberine göre LATAM Hava Yolları'nın açıklamasında, Miami-Santiago seferini gerçekleştiren uçağın, kaptan pilotlarından birinin fenalaşması nedeniyle Panama'nın Tocumen Havalimanı'na acil iniş yaptığı duyuruldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaptan pilot Ivan Andaur'a iniş sırasında acil müdahalede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, 56 yaşındaki Andaur'un kurtarılamadığı ifade edildi.

25 YILDIR PİLOTLUK YAPIYORDU

LATAM Hava Yolları'nın açıklamasında yaşamını yitiren kaptan pilota 25 yıllık kariyerindeki katkıları için minnet duyulduğu belirtilerek, ailesine taziye dileğinde bulunuldu, yolcuların güvenliği için uçuş sırasında tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

UÇAĞI YARDIMCI PİLOT VE İKİNCİ PİLOT İNDİRDİ

"LA505" sefer numaralı Boeing 787-9 uçağı, yardımcı ve ikinci pilotun yönetiminde sorunsuz olarak Tocumen Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular, bir gün aradan sonra Panama'dan Şili'ye doğru yola çıktı.

ABD'de pilotların görevlerini sürdürebilmeleri amacıyla 40 yaş altı için yıllık, üstü için ise 6 aylık periyotlarla düzenli sağlık raporu sunma zorunlulukları bulunuyor.