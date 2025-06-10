Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı

İngiltere'nin hareketli havalimanı Heathrow'da inanılmaz anlar yaşandı. Ülkeden sınır dışı edilmek üzereyken kaçmaya çalışan bir adam, güvenlik görevlileriyle birlikte pistte, hareket halindeki uçakların arasında film sahnelerini aratmayan bir kovalamacaya imza attı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Terminal 2 yakınlarındaki havalimanı arazisinde dört güvenlik görevlisi tarafından kovalanan bir adam görülüyor. Pazar akşamı yaşanan bu olayda, kimliği açıklanmayan adamın sınır dışı edilme uçağına bindirilmek üzereyken güvenlik eskortlarından kurtulmayı başardığı ve pistte koşturmaya başladığı öğrenildi. Görüntülerde, belinde geniş bir eşya olduğu görülen adamın, bir dakikadan fazla süren kovalamacanın ardından pes ettiği kameralara yansıdı.

Yakalanan adam, daha sonra uçağa geri bindirilerek Birleşik Krallık'tan sınır dışı edildi. İngiltere İçişleri Bakanlığı, olayı güvenlik hizmeti sağlayıcısı Mitie Care & Custody ile birlikte soruşturduğunu bildirdi. Mitie'den yapılan açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şahıs hızla yakalandı, uçağa geri alındı ve inişte ilgili makamlara teslim edildi," denildi.

Görüntülerde, kovalamacayı sonlandıran iki kişinin içinde bulunduğu bir minibüsün olay yerine geldiği görülüyor. Adamın daha sonra götürüldüğü ve kısa bir süre sonra bir polis minibüsüne bindirildiği anlar da klipte yer alıyor.

Heathrow Havalimanı sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızla iş birliği içinde, havalimanında piste giren bir kişiyle ilgili olayı hızla çözdük. Şahıs havalimanından uzaklaştırıldı. Havalimanı normal faaliyetlerine devam ediyor ve yolcular planlandığı gibi seyahat ediyor," dedi.