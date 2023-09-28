3 yaşındaki kız çocuğu evde bulduğu silahla kendini vurdu

ABD'de bir evde 3 yaşındaki kız çocuğu bulduğu tabancayla oynarken kendini vurdu. Küçük kız şans eseri hayatta kalırken korkunç anlar evdeki kamera ile anbean kayıt altına alındı.

ABD'nin Florida eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. Bir evde Serenity isimli 3 yaşındaki kız çocuğu, salonda maç izleyen akrabasına ait tabanca ile kendini vurdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Cumartesi günü meydana gelen olay ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri, üç yaşındaki kızın akrabasına ait tabanca ile kendini vurduğu anı gösteriyor. Kızın büyükannesi Robin Fuller, Serenity'nin ameliyat edildiğini ve hastaneden salı günü taburcu edildiğini hatta durumunun iyi olduğunu söyledi.

SİLAHIN SAHİBİ SERBEST KALDI

Serenity'nin akrabası ve tabancanın sahibi olan 23 Orlando Young ise tabancayı ortada bırakarak ihmalkar davrandığı gerekçesi ile tutuklandı. Young, birkaç gün sonra kefaletle serbest bırakıldı. Söz konusu görüntülerde, Young'ın tabancaya doğru giden kız çocuğunu "Dokunma" diye uyardığı ve daha sonra maç izlemeye devam ettiği görülüyor. Bu sırada Serenity'nin kanepe üzerinde bulunan tabancayı alıp kendini vurduğu görülüyor.