Türkmenistan Devlet Başkanı AGİT Genel Sekreteri'ni kabul etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid'i kabul etti. İkili işbirliğinin mevcut durumu ve gelecekteki yönleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid'i kabul etti.

Türkmen Haber Ajansının (TDH) haberine göre, Berdimuhamedov, bu ziyaretin ikili işbirliğinin mevcut durumu ve gelecekteki yönleri hakkında fikir alışverişinde bulunmanın yanı sıra karşılıklı ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını değerlendirmek için bir fırsat sağlayacağına güvenini dile getirdi.

Schmid ise küresel barış ve refah adına Türkmenistan ile işbirliğinin daha da geliştirilmesine büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Helga Maria Schmid, "AGİT bölgesinde sürdürülebilir, yeşil, iklim dostu ve yenilikçi şehirlerin geliştirilmesi" projesine katılımından dolayı Arkadağ şehrine ve Türkmenbaşı Uluslararası Limanı'na verilen "EcoPorts" sertifikalarını Berdimuhamedov'a takdim etti.

"Türkmenistan'da AGİT merkezinin yeni binası açıldı"

AGİT Genel Sekreteri, daha sonra, Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev ve ülkenin diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşları temsilcileri eşliğinde başkent Aşkabat'ta AGİT'in yeni binasının açılış törenine katıldı.

Yeni binayla, AGİT'in ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceğini, görevlerini daha iyi bir şekilde yapabileceğini ifade eden Schmid, "Bu nedenle sınır yönetimi, bölgesel bağlantı, çevre koruma ve kadınların güçlendirilmesi konularında Türkmenistan'ı desteklemeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Haciyev ise AGİT Aşkabat merkezinin yeni binasının önemine değinerek, "Ortaklığımızın, ortak değer ve hedeflerimizin tanıtımına önemli bir katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Türkmen sanatçılar şarkılar seslendirdi, yöresel dans performansları da sergilendi.