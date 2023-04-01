Türkiye'yi hedef alan seçim vaadi gündem olmuştu! Miçotakis'in kamera karşısına geçtiği nokta sözleri kadar dikkat çekti

Genel seçimler için kampanya yürüten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkenin Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi. Miçotakis'in, açıklamalarını Türkiye sınırındaki duvarın önünde yapması dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün Yunanistan'ın Türkiye sınırında bulunan Evros bölgesini ziyaret etti. Miçotakis ülkedeki genel seçimler için kampanya yürütürken, Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi. Gazetecilere açıklamalarını Türkiye sınırındaki çelik duvarın önünde yapan Miçotakis, 37,5 kilometre uzunluğundaki mevcut çelik duvara önümüzdeki 12 ay içinde 35 kilometre daha ekleme yapmayı planladıklarını belirtti.

"VADETTİĞİMİZ DUVARLAR YASADIŞI GÖÇE KARŞI CAYDIRICI GÜÇ OLACAK"

Başbakan Miçotakis, başka bir hükümetin iş başına gelmesi durumunda bu planın tamamen gündem dışı kalabileceğini belirtti. 2026 yılına kadar 100 kilometreden fazla duvar ekleneceğini belirterek, "Bugün Yunanistan'da bu projeye karşı savaşan siyasi güçler olmasından dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Mevcut duvar ve vadettiğimiz duvarlar yasadışı göçe karşı etkili bir caydırıcı güç olacaktır. Ördüğümüz duvar geçen yıl kara sınırımızdan 250 binden fazla geçişin önlenmesine yardımcı oldu" dedi.

PLANIN MALİYETİ 100 MİLYON EURO

Hükümetin tartışmalı planına göre Meriç Nehri kıyısında 5 metre yüksekliğindeki çelik duvarın 2026'ya kadar 100 kilometreye ulaştırılması bekleniyor. Planın maliyetinin 100 milyon euro'yu bulacağı tahmin ediliyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Öte yandan; Miçotakis, Evros bölgesi ziyaretine ilişkin detayların ve gündem olan açıklamasının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.