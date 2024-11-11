Türkiye ve Kuveyt Arasında Savunma Sanayii İş Birliği Görüşmeleri

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kuveyt ziyareti kapsamında Genelkurmay Başkan Vekili Tümgeneral Şeyh Sabah Jaber Al Ahmad Al Sabah ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Şeyh Abdullah Meshal Mubarak Al Sabah ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kuveyt'te temasları kapsamında, Genelkurmay Başkan Vekili Tümgeneral Şeyh Sabah Jaber Al Ahmad Al Sabah ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Şeyh Abdullah Meshal Mubarak Al Sabah ile bir araya geldi. Görüşmeye; Türkiye ve Kuveyt heyetleriyle birlikte Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez katıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasında savunma sanayii alanında potansiyel iş birlikleri ve projelere dair önemli bir toplantı gerçekleştirildi.