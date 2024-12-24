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Türkiye-Suriye ilişkileri ve İsrail'in stratejileri hakkında çarpıcı değerlendirmeler

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Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Özcan, Hakan Fidan'ın bölge ziyaretinden Türkiye-Suriye ilişkilerine ve İsrail'in stratejilerine kadar birçok konuda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak Orta Doğu'daki dinamikler, Türkiye'nin bölgedeki rolü ve Suriye'nin yeniden yapılanması gibi önemli konulara değindi.

Türkiye-Suriye ilişkileri ve israil'in stratejileri hakkında çarpıcı değerlendirmeler

"HAKAN FİDAN'IN ZİYARETİNİN BU KADAR HIZLI OLMASININ NEDENİ"

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Hakan Fidan'ın ziyaretinin bölgedeki dinamiklerin hızla değişmesi nedeniyle bu kadar kısa sürede gerçekleştiğini belirtti. Türkiye ile Suriye'nin yeni süreçte güçlü ilişkiler kurmaya başladığını vurgulayan Özcan, bu durumun gelecekteki gelişmelere etkisini değerlendirdi.

Türkiye-Suriye ilişkileri ve israil'in stratejileri hakkında çarpıcı değerlendirmeler

"SURİYE'NİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN 400 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR"

Suriye'nin yeniden yapılanma süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Özcan, bu sürecin maliyetinin yaklaşık 400 milyar doları bulacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'den Suriye'ye geri dönüşlerin hemen gerçekleşmesinin zor olduğunu dile getirdi.

"BÜTÜN ORTA DOĞU BENİM DİYEBİLECEK BİR İSRAİL GÖREBİLİRİZ"

İsrail'in bölgede izlediği taktiklere dikkat çeken Özcan, İsrail'in 'Bütün Orta Doğu benim' diyebilecek bir yapıya dönüşebileceğini söyledi. Ayrıca, bölgede herkesi kucaklayan bir yapı oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye-Suriye ilişkileri ve İsrail'in stratejileri hakkında çarpıcı değerlendirmeler
Haberler.com / Musa Kara - Dünya
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