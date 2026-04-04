30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri dünya genelinde gerçekleştirildi

TÜRKİYE'nin yurt dışı temsilciliklerinde, bu yıl 4'üncüsü kutlanan '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' kapsamında özel etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın video mesajının gösterildiği programlarda, gıda israfının neden olduğu olumsuzluklara dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu 'sıfır atık' kararının oy birliğiyle kabul edilmesiyle ilan edilen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yıl dönümü kapsamında dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu yılki teması 'Gıda israfı' olarak belirlenen etkinliklerin gerçekleştirildiği adresler arasında Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri de yer aldı. Bu kapsamda; Türkiye'nin Berlin, Brezilya, Kosova, Londra, Nairobi, Priştine ve Roma büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, BM Viyana Daimi Temsilciliği, UNESCO Daimi Temsilciliği, OECD Daimi Temsilciliği ve BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen etkinliklerle gıda israfının olumsuz sonuçlarına ilişkin farkındalık yaratmak amaçlandı.

İlgili ülkelerde kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve iş çevreleri başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı etkinliklerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' video mesajı gösterildi. Videoda; bugün dünyada 673 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğine ve 2 milyardan fazla insanın yeterli ve dengeli beslenemediğine işaret eden Emine Erdoğan, bu nedenle çöpe atılan her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkinin fark edilmesi ve bu gidişata hep birlikte 'Dur' denilmesi çağrısında bulundu.

SIFIR ATIK SERGİLERİ KURULDU

Etkinliklerde Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan sıfır atık sergisi de davetliler tarafından ziyaret edildi. Sıfır Atık Hareketi'nin yolculuğuna dair bilgilerin verildiği sergide, çevre duyarlılığı ve kaynakların verimli kullanımı esas alınarak dönüştürülebilir malzemeler kullanıldı. Sürdürülebilirliğin temel ilke olarak benimsendiği tasarımlarda kullanılan her bir bileşen, doğaya olan etkiyi en aza indirecek şekilde seçildi. Malzemelerin kullanım ömrü sonunda atık haline gelmek yerine döngüye kazandırılmasının hedeflendiği sergide, dünyanın ortak bir ev olduğu fikrinden hareketle, iklim dengesi, kaynak kullanımı ve atık yönetimi arasındaki ilişkiye vurgu yapıldı. Atılan her bilinçli adımın, dünyanın dengesine ve geleceğe bırakılan mirasa katkı sunduğu hatırlatıldı.

Ayrıca BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Çevre Programı (UNEP) ve BM Habitat Türkiye ofislerinde de '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinlikleri gerçekleştirildi. Emine Erdoğan'ın video mesajının gösterildiği bu etkinliklerde, 'Sıfır Atık Hareketi' doğrultusunda 'atıksız mutfak' anlayışıyla hazırlanan yiyecekler davetlilere ikram edildi.

