Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Suriye'de ordu ile YPG/SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor. Terör örgütü Halep vilayetinde orduya ait mevzilere ve sivillere ait noktalara saldırılar düzenlerken Suriye ordusu da karşılık olarak Deyr Hafir çevresindeki örgütün mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldı. Bölgede tansiyonun git gide yükseldiği ifade edilirken, Suriye ordusu Deyr Hafir bölgesine takviye kuvvetler sevk etmeye başladı.

  • Terör örgütü YPG/SDG, Halep'in doğusundaki Hamima köyü civarında Suriye ordusu mevzilerini ve sivil evleri İHA ve ağır makineli tüfeklerle hedef aldı.
  • Suriye ordusu, YPG/SDG'nin saldırılarına karşılık Deyr Hafir çevresindeki örgüt mevzilerini topçu ateşiyle vurdu.
  • Suriye ordusu, Deyr Hafir bölgesine takviye kuvvetler sevk etti.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin Halep vilayetinde orduya ait mevzilere ve sivillere ait noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi.

AĞIR MAKİNELİ TÜFEKLERLE HEDEF ALDILAR

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'ye konuşan bir askeri kaynak, terör örgütünün Halep şehrinin doğusundaki Hamima köyü civarındaki orduya ait bazı mevzileri ve sivillerin evlerini insansız hava araçları (İHA) ve ağır makineli tüfeklerle hedef aldığını, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini söyledi.

SURİYE ORDUSUNDAN KARŞILIK GECİKMEDİ

Suriye ordusunun, YPG/SDG'nin saldırılarına karşılık Deyr Hafir çevresindeki örgütün mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı kaydedildi.

"ÖRGÜTÜN CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR"

İhbariye kanalı, dün Deyr Hafir kentinden motosikletiyle çıkmak isteyen bir sivilin, bölgede konuşlanmış terör örgütüne bağlı bir keskin nişancı tarafından vurulduğuna dikkati çekerek, örgütün "sahadaki cinayetlerini aralıksız sürdürdüğünü" vurguladı.

TAKVİYE KUVVETLER BÖLGEYE GİDİYOR

Bölgedeki tansiyon git gide yükselirken Suriye ordusunun çatışmaların büyümesi üzerine harekete geçtiği öğrenildi. Servis edilen görüntülerde ordunun, terör örgütü PKK/SDG işgalindeki Deyr Hafir bölgesine takviye kuvvetler sevk ettiği görüldü.

Kaynak: AA / Dünya
