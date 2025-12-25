Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala Suriye-SDG anlaşmaya yakın
SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin verilen süre dolarken, Suriye TV nihai askeri anlaşmanın 27-30 Aralık'ta Şam'da törenle duyurulabileceğini öne sürdü. Mazlum Abdi "askeri entegrasyonda ortak anlayışa varıldığını" açıklarken, taslak metinde 90 bin kişilik gücün kademeli entegrasyonu, üç tümen kurulması ve bazı özel birliklerin statüsü gibi kritik başlıklar yer aldı.
- Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye yönetimi arasında askeri entegrasyon anlaşması 27-30 Aralık 2025 tarihlerinde Şam'da duyurulabilecek.
- Anlaşma taslağına göre 90 bin SDG mensubunun Suriye ordusuna entegre edilmesi planlanıyor.
- SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, askeri yapıların birleşmesinde temel pürüzlerin aşıldığını duyurdu.
Suriye ordusuna entegrasyonu için yıl sonuna kadar süre tanınan terör örgütü SDG ile anlaşma an meselesi. Suriye TV, ABD'nin her iki taraf üzerinde de yoğun baskı kurduğunu ve nihai askeri anlaşmanın 27-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Şam'da törenle duyurulabileceğini aktardı. Anlaşma taslağına göre, 90 bin SDF mensubunun Suriye ordusuna entegre edilmesi planlanıyor.
MAZLUM ABDİ'DEN AÇIKLAMA VAR
Gazeteci Alişer Delek'in aktardığına göre; Suriye'de SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakatta öngörülen sürenin dolmasına 6 gün kala iki taraf anlaşmak üzere. SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam yönetimi ile askeri güçlerin entegrasyonu konusunda "ortak bir anlayışa" varıldığını resmen duyurdu. Abdi, askeri yapıların birleşmesi konusunda temel pürüzlerin aşıldığını, ancak siyasi ve anayasal konularda "daha derin diyaloglara" ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
TASLAK METİNDE KRİTİK DETAYLAR VAR
- SDG ve Asayiş güçlerinden oluşan toplam 90 bin kişilik gücün kademeli olarak Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması planlanıyor.
- Rakka, Deyrizor ve Haseke'de doğrudan Savunma Bakanlığı'na bağlı ancak SDG kökenli personelinden oluşan 3 tümen kurulacak.
- SDG'li 100 komutana Suriye Ordusu'nda resmi rütbe verilmesi kararlaştırıldı. Ancak Şam, bu subayların birlik komuta etmek yerine bakanlık ofislerinde "koordinasyon görevlisi" olarak çalışmasını şart koşuyor; SDG ise bunu reddediyor.
- SDG, iki özel birimin (Kadın Savunma Birlikleri - YPJ ve Anti-Terör Birimleri - YAT) özgün yapısını koruyarak "özel statüde" kalmasında ısrarcı.
FİDAN, İSRAİL ENGELİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna entegrasyonu sürecinde İsrail engeline dikkat çekerek, "SDG'nin ilerleme kaydetmeye niyetli olmadığını görüyoruz. SDG'nin belirli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği aslında Şam'la yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte" dedi.