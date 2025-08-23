Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da "diplomatik deprem" yarattı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'u "değerli dost" olarak nitelemesi ve BM zirvesinde buluşacak olmaları Yunanistan'da "diplomatik deprem" etkisi yarattı. Yunan basını, Türkiye'nin sahada kazandığını, Atina'nın ise yalnızlaştığını yazarken, "Kıbrıs bile bize sırtını dönebilir" yorumları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "değerli dost" olarak nitelendirmesi ve eylül ayında New York'taki BM Zirvesi'nde bir araya geleceklerini duyurması Yunanistan'da geniş yankı buldu.

"TÜRKİYE SAHADA KAZANIRKEN..."

Yunan basınından Thess Today, "Türkiye ve Fransa, eski defterleri kapatıp savunma sanayii iş birliği için yeni bir sayfa açıyor" ifadelerini kullanarak, Atina'nın bu süreçte edilgen kaldığını vurguladı. Haberde, "Elimizde sadece Rafale uçakları kaldı. Türkiye sahada kazanırken biz masa başında oyalandık" değerlendirmesi dikkat çekti.

"KIBRIS BİZE SIRTINI DÖNEBİLİR"

Yunan basınındaki yorumlarda, Türkiye'nin aynı anda Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu, Gazze'de insani değerleri savunan ve Avrupa'yla diyaloğu sürdüren küresel bir aktör haline geldiği belirtildi. Atina'nın ise "başkalarının açıklamalarını takip eden ülke" konumuna düştüğü eleştirisi yapıldı. Haberde ayrıca, "Eğer böyle giderse Kıbrıs bile bize sırtını dönebilir. Paris ve Ankara hattına kayabilir" ifadeleri yer aldı. Bu değerlendirmeler, Yunanistan'ın bölgede yalnızlaşabileceği ve Türkiye'nin yeni jeopolitik dengelerde merkez ülke haline geldiği algısını pekiştirdi.

TÜRKİYE-FRANSA HATTINDA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze'deki insani krize kadar birçok konuyu ele aldıklarını açıklamıştı. Erdoğan, "Değerli dostum Macron'la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık" diyerek iki ülke arasındaki diyaloğun derinleşeceğinin sinyalini vermişti.

ATİNA NATO'DA YALNIZ KALMIŞTI

Haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderler arasında yalnız kalması da basında gündem olmuştu. Görüntülerde, Miçotakis'in ne konuşmalara dahil olabildiği ne de diplomatik refleks gösterebildiği belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini adeta yok saydığı kareler, Yunan kamuoyunda "NATO'da yalnız bırakıldık" yorumlarına neden olmuştu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'le arasındaki mesafeli görüntüler de eleştirilerle gündeme gelirken, sosyal medyada Miçotakis için "figüran" yorumları yapılmıştı.

Yunanistan'daki bu yalnızlık ve diplomatik pasiflik tartışmaları, Türkiye'nin sahadaki etkin diplomasisiyle kıyaslandığında daha da öne çıktı. Erdoğan'ın Avrupa ve bölgesel aktörlerle kurduğu temaslar Türkiye'nin artan rolünü gözler önüne sererken, Atina'nın eksik kalan hamleleri Yunan basınında sert eleştirilere neden oldu.

Olgun Kızıltepe
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSüleyman Ozkan:

Kazandık derken şu peşkeş çekilen ege adalarını kazandık sandım. Yada petrol arama gemilerimiz Ege'de yüzüyor sandım. Yunanistana verilen f35 ler bizede veriliyor sandım. Sadece boş sözden ibaret

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli:

bizde öyle sandıydık başta. baktık ki maalesef o adaları lozanda peşkeş çekmişler. f35 i de başkasının krndisine genel başkanlığı satın aldığı özgür alsın. erofaydırı aldı ya ;) f35 te alır. sefil :)

yanıt6
yanıt17
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Doğru dersiniz mal sürüsü sizi anlamaz

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıJY:

UYDURUK, GERÇEK İLE ALAKASI OLMAYAN HABERLER YAPAN, YALAKACI, YANDAŞ BİR HABER SİTESİNE DÖNDÜ BURASI.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli:

git hırsızların satın aldığı sözcüleri oku. ne işin var o zaman. yoksa sende mi ekremin çalarak kiraladığı trol ordusundansın

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Yunanistan ile Arkadaş olmalıyız. Bir gece ansızın misafirliğe gitsek bile çok eminimki bir şey demezler. Belki elma suyu ve börek ikram ederler. Atatürk de zaten Yunanistan da var olmuş. Yunanistan a ingilizcede Greece diyorlar. ABD de okullarda hep tiyatro lar var GREECE LİGHTNİNG ismi altında. Yani ABD galiba Yunanistanın tarafını tutar.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kar:

Yunanistan da kendini nimetten sanıyor? Sen kimsin ki karşılaştırıp duruyorsun ya. Yunanistan akıllı ol valla zaten her yer savaş.. daha geçen senelerde Almanya para vererek kurtarmaya çalıştı ekonomini.. ATM lerden para cekemiyordunuz para.. boş boş karşılaştırmalar..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
