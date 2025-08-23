Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da 'diplomatik deprem' yarattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "değerli dost" olarak nitelendirmesi ve eylül ayında New York'taki BM Zirvesi'nde bir araya geleceklerini duyurması Yunanistan'da geniş yankı buldu.

"TÜRKİYE SAHADA KAZANIRKEN..."

Yunan basınından Thess Today, "Türkiye ve Fransa, eski defterleri kapatıp savunma sanayii iş birliği için yeni bir sayfa açıyor" ifadelerini kullanarak, Atina'nın bu süreçte edilgen kaldığını vurguladı. Haberde, "Elimizde sadece Rafale uçakları kaldı. Türkiye sahada kazanırken biz masa başında oyalandık" değerlendirmesi dikkat çekti.

"KIBRIS BİZE SIRTINI DÖNEBİLİR"

Yunan basınındaki yorumlarda, Türkiye'nin aynı anda Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu, Gazze'de insani değerleri savunan ve Avrupa'yla diyaloğu sürdüren küresel bir aktör haline geldiği belirtildi. Atina'nın ise "başkalarının açıklamalarını takip eden ülke" konumuna düştüğü eleştirisi yapıldı. Haberde ayrıca, "Eğer böyle giderse Kıbrıs bile bize sırtını dönebilir. Paris ve Ankara hattına kayabilir" ifadeleri yer aldı. Bu değerlendirmeler, Yunanistan'ın bölgede yalnızlaşabileceği ve Türkiye'nin yeni jeopolitik dengelerde merkez ülke haline geldiği algısını pekiştirdi.

TÜRKİYE-FRANSA HATTINDA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze'deki insani krize kadar birçok konuyu ele aldıklarını açıklamıştı. Erdoğan, "Değerli dostum Macron'la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık" diyerek iki ülke arasındaki diyaloğun derinleşeceğinin sinyalini vermişti.

ATİNA NATO'DA YALNIZ KALMIŞTI

Haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderler arasında yalnız kalması da basında gündem olmuştu. Görüntülerde, Miçotakis'in ne konuşmalara dahil olabildiği ne de diplomatik refleks gösterebildiği belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini adeta yok saydığı kareler, Yunan kamuoyunda "NATO'da yalnız bırakıldık" yorumlarına neden olmuştu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'le arasındaki mesafeli görüntüler de eleştirilerle gündeme gelirken, sosyal medyada Miçotakis için "figüran" yorumları yapılmıştı.

Yunanistan'daki bu yalnızlık ve diplomatik pasiflik tartışmaları, Türkiye'nin sahadaki etkin diplomasisiyle kıyaslandığında daha da öne çıktı. Erdoğan'ın Avrupa ve bölgesel aktörlerle kurduğu temaslar Türkiye'nin artan rolünü gözler önüne sererken, Atina'nın eksik kalan hamleleri Yunan basınında sert eleştirilere neden oldu.