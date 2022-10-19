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Türkiye'nin Rize'den fırlattığı balistik füze Yunanistan'da bomba etkisi yarattı: Derin endişe duyuyoruz

Dünya Haberleri

Türkiye'nin dün Rize'den fırlatarak testini gerçekleştirdiği, yerli ve milli imkanlarla üretin Tayfun balistik füzesi dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD basını füzeyle ilgili detayları okuyucularıyla buluştururken, balistik füze denemesi son dönemde Türkiye ile büyük gerilim yaşayan Yunanistan'ı da alarma geçirdi. Yunan basını bugün manşetlerini bu konuya ayırırken, "Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

Dün gerçekleşen test dış basında geniş yer buldu. ABD merkezli Bloomberg füze denemesinin detaylarını okurları ile paylaştı. Bloomberg adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde füzenin Sinop kıyılarında düştüğü bilgisine yer verdi.

Türkiye'nin Rize'den fırlattığı balistik füze Yunanistan'da bomba etkisi yarattı: Derin endişe duyuyoruz

Bloomberg'in haberi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. "Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor" sorusunu soran Ta Nea haberinde şu ifadeye yer verdi; "Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı"

Kathimerini gazetesi ise Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünün altını çizdi.

Türkiye'nin Rize'den fırlattığı balistik füze Yunanistan'da bomba etkisi yarattı: Derin endişe duyuyoruz

Skai gazetesi füze denemesini "Güç gösterisi" başlığı ile okurlarına sunarken, Eleftherostypos ise füze denemesi için "Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu" yorumunda bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yunanistan Türkiye Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

Güray Dilli :

Korkmayın vre ,arkanızda Abd var.

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Hakan Arslanoglu:

Miçotakis füze atılmasından fazla korkmasın aklını almayız. Alırsak aklında kalmayız.

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Abdurrahman Yiğitoğlu:

Bunlar ulubatlı hasanların Caferi Tayyarların ayak sesleri ey kafir için titresin. Türkiye davasında tek fakat Allah doğrunun yanındadır. Haçlı ile HİLALİN savaşı biz farketmesekte aynen devam ediyor. Selam olsun bu ve bunun gibi hizmetleri kazandırana emeği geçen tüm arkadaşlara

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