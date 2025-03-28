Türkiye'nin desteklediği Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin seçilmiş Valisi Evghenia Gutul gözaltında!

İstanbul — Moldova, son günlerde uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir olayla gündeme geldi. 1994 yılında Türkiye'nin diplomatik desteğiyle kurulan Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin Valisi Evghenia Gutul, 25 Mart'ta ülkemize planladığı ziyaret öncesinde Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gagavuzya ile Küresel Gazetecilik Konseyi arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve Türkiye'deki taraflarla ortak projeleri geliştirmeyi amaçlayan Gutul'un 72 saat süren gözaltı süreci, Moldova'daki demokratik yönetim anlayışı ve bölgesel özerklik konularında endişeleri beraberinde getirdi.

"Haksız gözaltı süreci ve uzatma çabası zulme dönüşüyor"

Evghenia Gutul'un Avukatı Serghei Moraru açıklamalarda bulundu: "Siyasi zulmün açıkça tırmanmasıyla, başlangıçta Gutul'u 2023 seçimleriyle ilgili şüpheli suçlamalarla gözaltına alan Moldova yetkilileri, şimdi şok edici bir şekilde yeni iddialar uydurarak, devam eden yasadışı gözaltını meşrulaştırmak için organize suç gruplarından fon aldığını iddia ettiler. Bu kasıtlı bir kafa karışıklığı, ilgili kamu kurumlar arasında kaos yaratma girişimi olarak görünüyor. İddialar asılsız ve hiçbir şekilde gerçekliği yansıtmıyor. Haksız bu gözaltı sürecinin bir an önce sonlandırılmasını bekliyoruz.

Türkiye ile tarihi, kültürel ve ekonomik derin bağlara sahip olan Gagavuzya, ülkemizin eğitim, altyapı geliştirme ve ekonomik kalkınma alanlarındaki desteğinden yıllardır istikrarlı bir şekilde faydalanıyor. Türkiye, Gagavuzya'nın Moldova içindeki özerkliğini her zaman güçlü bir şekilde savunurken, bölgenin kendi kendini yönetme ve yerel kalkınma haklarını uluslararası platformlarda dile getirmeye de devam ediyor. Gagavuzya Özerk Bölgesi Valisi Evghenia Gutul ise Türkiye ile kültürel alışverişleri teşvik ederek ve ekonomik ve sosyal işbirliklerini genişleterek bu bağların güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunuyor. Ancak Gutul'un gözaltına alınması, Moldova'nın merkezi yönetiminin Gagavuzya liderliğine yönelik baskısının çarpıcı bir örneği olarak öne çıkıyor.

Yerel halk çağrı yaptı: "Derhal serbest bırakılmalı"

2023 seçimlerinden bu yana özerkliğini kısıtlamayı amaçlayan bir dizi yasal ve siyasi zorlukla karşı karşıya kalan Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin Valisi Evghenia Gutul, yönetiminin zayıflatmasına yönelik baskılarla da mücadele ediyor. Moldova yetkilileri, bütçe kaynaklarını bloke ederek ve uluslararası ortaklıkları engelleyerek bölgenin bağımsız karar alma yetkisini kısıtlamayı sürdürüyor. Belirsiz koşullar altında gerçekleştirilen ve siyasi güdümlü olarak nitelendirilen gözaltı ise gerginliği ileri seviyeye taşıyor. Ancak bu sürecin temelinde geçmiş dönemlerdeki uluslararası anlaşmazlıklar da yatıyor.

Gagavuzya Meclisi destek için ayakta

Gagavuzya Halk Meclisi (NSC) temsilcileri, Moldova yetkililerinden "Başkan (Başkan) Evgenia Gutul'un derhal serbest bırakılmasını" talep etti ve Kişinev'de akredite olan yabancı diplomatların duruma müdahale etmesini istedi.