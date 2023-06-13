Türkiye, Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu kentinde yeni başkonsolosluk açtı. Açılış törenine Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Chengdu Başkonsolosu Mert Tokman, Sichuan Eyaleti Vali Yardımcısı Yang Xinping ve Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Wu Xi başta olmak üzere iki ülkeden yetkililer ve iş insanları katıldı.

- Türkiye'nin Chengdu Başkonsolosluğu açıldı

PEKİN - Türkiye'nin Chengdu Başkonsolosluğu düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye, Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu kentinde yeni başkonsolosluk açtı. Chengdu'daki Shangri-La Hotel'de düzenlenen açılış törenine; Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Chengdu Başkonsolosu Mert Tokman, Sichuan Eyaleti Vali Yardımcısı Yang Xinping ve Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Wu Xi başta olmak üzere iki ülkeden yetkililer ve iş insanları katıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Çin ile 1971 yılında diplomatik ilişkilerimizin tesis edilmesinden bu yana ilişkiler giderek güçlendi. İki ülke, 2010 yılında stratejik iş birliği ilan etti. Çin, şu an Türkiye'nin 3'üncü büyük ticaret ortağı konumunda. İki ülke arasında ticaret ve turizm alanlarındaki ilişkiler yeni rekorlar kırma potansiyelini barındırıyor. Kültürel etkileşimlerin yoğunlaştırılması, ikili ilişkilerimizi hak ettiği düzeye getirme hedefimize de olumlu yönde hizmet edecektir. Chengdu Başkonsolosluğumuz, Pekin Büyükelçiliğimiz, Şanghay, Hong Kong ve Guangzhou başkonsolosluklarımızla birlikte, Türkiye'nin Çin'deki 5'inci resmi temsilciliği. Yaklaşık 10 yıl sonra Çin'de yeni bir misyona sahip olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Chengdu Başkonsolosluğu'nun Çin'in orta ve batı kesimindeki ilk misyonu olduğuna dikkat çeken Musa, Türkiye'nin Chengdu'nun yer aldığı Sichuan eyaletiyle 2022 yılında 1,1 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdiğini, Türk firmalarının eyalette yatırımlarının bulunduğunu, Sichuan'dan firmaların da Türkiye'deki faaliyetlerini genişlettiğini ifade etti. Büyükelçi Musa, Chengdu Başkonsolosluğu'nun görev bölgesinin Chongqing kenti ile Yunnan ve Guizhou eyaletlerini de kapsadığını, 200 milyondan fazla nüfusa sahip bölgenin ekonomisinin yaklaşık 2 trilyon dolar büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Chengdu Başkonsolosluğu'nun açılışının iki ülkenin ilişkileri güçlendirme iradesine bağlılığını yansıttığına vurgu yapan Pekin Büyükelçisi Musa, Sichuan eyaleti ile ekonomik ve ticari iş birliğinin yanı sıra, turizm, kültür, eğitim, inovasyon, bilim ve teknoloji alanlarındaki temasları da güçlendirmeyi arzuladıklarını söyledi. Musa, ayrıca Sichuan Havayolları'nın Chengdu-İstanbul arasındaki direkt uçuşlarını yakın tarihte yeniden başlatacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.