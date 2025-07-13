Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
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Terör örgütünün Türkiye'deki silah bırakma süreci diğer ülkelere de örnek olacak nitelikte. Ara bulucuların görevlendirilmemesi, üçüncü ülkelerin devreye girmemesi ve silahların sürecin en başında bırakılması Türkiye'deki modelin benzeri olaylarda diğer ülkelerle farkını ortaya koydu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde ilk PKK'lı grubun silahlarını yakmasıyla kritik eşik geçildi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde pazarlık yapılmaması, ara bulucu olmaması ve yıllar değil aylar içinde tamamlanması kararlığı, Türkiye'deki süreci dünya örneklerinden ayıran önemli unsurlar olarak görülüyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİNDE SİLAH BIRAKMA SÜRECİ YILLAR ALDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre dünya örneklerinin neredeyse tamamına yakınında terör örgütlerinin silah bırakma süreci yıllar aldı. Bu örneklerin birçoğunda silah bırakma en son aşama olarak planlandığı için, müzakereler yıllara yayıldı. Özellikle, IRA, ETA ve FARC gibi örgütlerin sonlandırılması ve silah bırakma dönemleri zorlu geçmiş, örgütlerin talepleri kamuoyunun tepkisini çektiği için, süreçlerin tamamlanması seneleri bulmuştu.

Birçok örnekte ayrıca ara bulucular görevlendirildi, üçüncü ülkeler devreye girdi, hatta rahiplerin bile ara bulucu olduğu süreçler yaşandı. Önce pazarlıklar yapıldı, adeta bir al-ver süreci işledi, silah bırakma barış süreçlerinin son aşaması olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE MODELİ'NDE PAZARLIĞA YER YOK

Türkiye'deki süreç ise dünya örneklerinden ayrışan önemli aşamalardan geçti. Güvenlik kaynaklarının analizlerine göre, 'Türkiye Modeli' olarak adlandırılan bu süreçte kesinlikle bir pazarlık olmadı, üçüncü göz, gözlemciler veya ara buluculara yer verilmedi ve silahlar bırakılmadan hiçbir şekilde siyasi ve hukuki başlıklar tartışmaya açılmadı, bu unsurlar diğer dünya örneklerinden ayrışan en önemli başlıklar oldu. Ayrıca, herhangi bir provokasyon yaşanmaması ve sürecin enfekte edilmesi ihtimaline karşı da yıllar değil, aylar içinde sonuca ulaşması kararlılığı gösterildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

hiç bir devlet sınırında kukla devlet kurdurmaz Türkiyenin sınırında yeni israil kuruldu birde utanmadan örnek olacak diye millete yyutturuyorlar doğru ya ambulansı buzdolabını bile onlar bulmuştu onlardan önce yoktu ambulans kömürle buzdolabıda makarnayla çalışıyordu onlara ne kadar minnet etsek azdır zaten bırak avrupayı dünyayı Atatürk bile sağ olsa onları kıskanırdı yav nasıl olduda bunları akıl edemedim ben vatana millete bunlar kadar yararlı olamadım diye hasetinden çatlardı

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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

izmir sana oy vermiyor diye yaraların derin varsın olsun be reisim halimizi bir tek Allah bilsin be varsin chp liler oy uğruna barışı yapıyor desin be ben varim o var bu var yanında yalnız değilsin reisim sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim bu ülke vatandaslik kimliği olan herkesin ortak vatanıdır Türkü de kürdü de Aynı Yaratıcı Yaratığına göre eşit demektir bırakın şu turk kürt ovunmelerini eğer Türk ya da Kürt üstün bir ırk olsaydı biri dünyaya bedel olsaydı şuan İsraile müdahale ederdik ermenilerden bile üstün değiliz üstünlüğümuz imanımızdan geliyor bilek gücünden değil ki maçlarda yeniliyoruz mesela ermenilere de yunanlara da

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Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

şaşılacak durum yok ki.terörün amacı ülkeyi her konuda frenlemek. terörü devletler besler ve sonra onlar devre dışı bırakır.sonra onlar ilerdedir oyun kurdukları için terör olan her zaman PAZARDIR.

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Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Kürdistan kurulmaya başladı.

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Haber YorumlarıAras Aras:

Doğru böyle tiyatroyu kimse oynamayı beceremez, ne kadar fakir fukara çocuğu varsa hapsi öldürüldü ve çıktı Urfa nin çakalı, dedi barış, Oysa oynanan oyun gereği zaten sona gelinmiş kaç senedir MİT PKK yi yönetiyordu ve baştan beri Urfa çakalı ile PKK'nın üst kadamasi MİT ile iş birliği yapıyordu

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