Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde ilk PKK'lı grubun silahlarını yakmasıyla kritik eşik geçildi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde pazarlık yapılmaması, ara bulucu olmaması ve yıllar değil aylar içinde tamamlanması kararlığı, Türkiye'deki süreci dünya örneklerinden ayıran önemli unsurlar olarak görülüyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİNDE SİLAH BIRAKMA SÜRECİ YILLAR ALDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre dünya örneklerinin neredeyse tamamına yakınında terör örgütlerinin silah bırakma süreci yıllar aldı. Bu örneklerin birçoğunda silah bırakma en son aşama olarak planlandığı için, müzakereler yıllara yayıldı. Özellikle, IRA, ETA ve FARC gibi örgütlerin sonlandırılması ve silah bırakma dönemleri zorlu geçmiş, örgütlerin talepleri kamuoyunun tepkisini çektiği için, süreçlerin tamamlanması seneleri bulmuştu.

Birçok örnekte ayrıca ara bulucular görevlendirildi, üçüncü ülkeler devreye girdi, hatta rahiplerin bile ara bulucu olduğu süreçler yaşandı. Önce pazarlıklar yapıldı, adeta bir al-ver süreci işledi, silah bırakma barış süreçlerinin son aşaması olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE MODELİ'NDE PAZARLIĞA YER YOK

Türkiye'deki süreç ise dünya örneklerinden ayrışan önemli aşamalardan geçti. Güvenlik kaynaklarının analizlerine göre, 'Türkiye Modeli' olarak adlandırılan bu süreçte kesinlikle bir pazarlık olmadı, üçüncü göz, gözlemciler veya ara buluculara yer verilmedi ve silahlar bırakılmadan hiçbir şekilde siyasi ve hukuki başlıklar tartışmaya açılmadı, bu unsurlar diğer dünya örneklerinden ayrışan en önemli başlıklar oldu. Ayrıca, herhangi bir provokasyon yaşanmaması ve sürecin enfekte edilmesi ihtimaline karşı da yıllar değil, aylar içinde sonuca ulaşması kararlılığı gösterildi.