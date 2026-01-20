Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu konusunda imzalanan 14 maddelik anlaşmanın en kritik başlıklarından biri olan "Suriyeli olmayan tüm PKK mensuplarının Suriye sınırları dışına çıkarılması" maddesinin uygulanması Türkiye tarafından yakından izlenecek.

ANKARA'NIN VAZGEÇİLMEZ ŞARTLARINDAN BİRİ

Türkiye'nin uzun süredir gündeme getirdiği bu talep, Suriye yönetimiyle yapılan görüşmelerde ve kamuoyuna açık açıklamalarda Ankara'nın vazgeçilmez şartları arasında yer aldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre SDG ile Şam arasında varılan mutabakat doğrultusunda, söz konusu maddenin Ankara ve Şam'ın koordinasyonunda hayata geçirilmesi öngörülüyor.

SURİYELİ OLMAYANLAR ŞAM ORDUSUNA KATILAMAYACAK

Anlaşma kapsamında Suriyeli olmayan örgüt mensuplarının Şam ordusuna katılımına kesinlikle izin verilmeyecek. Bu kişilerin Suriye dışına çıkarılma süreci Türkiye tarafından adım adım takip edilecek. Güvenlik kaynakları, SDG bünyesinde Suriyeli olmayan yaklaşık 8 bin örgüt üyesi bulunduğunu, bunların yaklaşık 2 bininin son dönemde Kuzey Irak üzerinden Suriye'ye geçtiğini belirtiyor. Bu grubun önemli bir bölümünü Türk kökenli örgüt mensupları oluştururken, Irak ve İran kökenli unsurların da bulunduğu ifade ediliyor.

TÜRK KÖKENLİLER TÜRKİYE'YE GELEBİLECEK

Türkiye'nin "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdiği yabancı unsurların ayıklanmasının ardından, Türk kökenli örgüt mensuplarının isterlerse silah bırakan diğer örgüt üyeleri gibi Türkiye'ye gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde yapılması planlanan hukuki düzenlemelerden bu kapsamdaki örgüt mensuplarının da yararlanabileceği kaydediliyor.

Güvenlik kaynakları, 50-60 bin kişiden oluştuğu belirtilen SDG mensuplarının bireysel olarak Şam ordusuna entegrasyonunun teknik nedenlerle zaman alabileceğine dikkat çekiyor. Entegrasyon sürecinde güvenlik soruşturmaları başta olmak üzere, Türkiye'nin istihbarat desteği sağlayacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.