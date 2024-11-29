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Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

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Suriye'de Esed rejim unsurları ile muhalifler arasındaki gelişmelerle ilgili Türkiye'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, gelişmelerin çok yakından takip edildiğini söyledi. Keçeli, istikrarsızlık ortamından istifade eden Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarına da dikkat çekerek, "Varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından İdlib ve mücavir bölgedeki gelişmeler konusunda açıklama yaptı. Keçeli, "Mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır." ifadesini kullandı.

"ÖNCELİKLİ MESELEMİZ"

Dışişleri Sözcüsü açıklamasına şöyle devam etti:

"Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlib ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir." ifadesini kullanan Keçeli, 2017'den bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili bazı mutabakatların tesis edildiğini ve Türkiye'nin taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirdiğini vurguladı. Keçeli, "İdlib'e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik." dedi.

Son günlerde yaşanan çatışmaların bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına neden olduğunu belirten Keçeli, yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmamasının ve sivil halkın zarar görmemesinin Türkiye bakımından büyük önem teşkil ettiğinin altını çizdi.

"SURİYE'NİN BİRLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNCELİĞİMİZ, YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Keçeli, şunları kaydetti:

"Mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır."

Keçeli, gelişmeleri, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettikleri önem ve terörle mücadeleye verdikleri öncelik çerçevesinde çok yakından takip ettiklerini vurguladı.

Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Moderatör arkadaş bizim aptal olduğumuzu bildiğinden haberdeki paragrafları 3 er 4er kez yazıyor.

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Haber YorumlarıFERHAT URASLI:

Muhaliflerin başlattığı bu harekat tesadüfi değildir. Amaç Rusya'nın dikkatini Ukrayna ve Avrupa'dan uzaklaştırmak, Suriyede bulunan Türkiye düşmanı terörist gruplar da harekete geçebilir. Kendi içimizde birliğimizi sağlamalıyız, ortak paydamız olan vatan, devlet unsurlarında bir olmalıyız.

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Haber YorumlarıErdem Kula:

what iş this??? Destekliyormuyuz desteklemiyor muyuz birşey soyleyinde bizde sevinelim mi uzulelimmi ???

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Eyyyyyyy Esad Uzun Cobani Seyine Takmayinca Olan Oldu Daesci Ebu Hanzalacilari Yane Diger Naami El Nusracilari Yeniden Esadin üzerine Saldi

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

İsrail Suriye'ye girmek için zemin hazırlıyor Lübnan dan sonra hedefi Suriye.

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