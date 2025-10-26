Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü Pkk, bugün tarihi bir açıklama yapacağını duyurmuştu. 25 teröristin katıldığı bir basın toplantısı düzenleyen terör örgütü, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TARİHİ KARAR

Kuzey Irak'ta yapılan açıklamaya göre, örgüt Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Açıklamada, "Ortadoğu'da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye'nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle, Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla başlayan ve Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir" denildi.

Geçen 8 aylık süre içinde öneme sahip büyük adımlar atıldığının belirtildiği terör örgütünün açıklamasında, şöyle ifadelere yer verildi: "Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar, Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek, barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış, demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu, Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır.

"BU KARARI ABDULLAH ÖCALAN'IN ONAYIYLA ALDIK"

Bu doğrultuda, 12. Kongre Kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Abdullah Öcalan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır."

TARİHİ KARARI BÖYLE DUYURDULAR

PKK terör örgütü, Türkiye'den tamamen çekilme kararını 25 teröristin katıldığı bir basın toplantısıyla duyururken o anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

ELLERİNDEKİ SİLAHLARLA YÜRÜDÜLER

Servis edilen videoda teröristlerin ellerindeki silahlarla birlikte basın toplantısının düzenleneceği alana doğru yürüdükleri ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin asıldığı bir platformun önündeki masada tarihi adımı açıkladıkları anlar yer aldı.