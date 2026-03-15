Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Associated Press (AP) ajansına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gerilim, İran-ABD ilişkileri ve Türkiye'nin bölgedeki diplomatik yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası diplomasi zemininin zayıfladığını belirten Fidan, mevcut şartların müzakere için elverişli olmadığını söyledi. İranlı yetkililerin, ABD ile nükleer müzakereler yürütürken saldırıya uğradıkları için kendilerini "ihanete uğramış" hissettiklerini ifade eden Fidan, buna rağmen İran'ın gayri resmi diplomasi kanallarına açık olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

FÜZELER NEREDEN ATEŞLENDİ?

Fidan, İran'ın bazı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları konusunda da Ankara'nın diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin İranlı yetkililerle temas halinde olduğunu söyleyen Fidan, bu saldırıların durdurulması için ikna çabalarının sürdüğünü kaydetti. Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmat konusuna da değinen Fidan, İranlı yetkililerin Türkiye'ye füze ateşlenmediğini savunduğunu ancak eldeki verilerin füzelerin İran'dan geldiğini gösterdiğini ifade etti. Fidan, "Provoke edildiğimizin ve edileceğimizin farkındayım. Ancak bizim amacımız bu savaşın dışında kalmak." dedi.

İRAN'DAKİ YÖNETİM BOŞLUĞU VURGUSU

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin çok fazla bilgi bulunmadığını belirten Fidan, bildikleri tek şeyin Hamaney'in hayatta olduğu ve görevini sürdürdüğü olduğunu söyledi. Fidan ayrıca İran'da liderlik süreci ve sağlık durumuna bağlı gelişmeler nedeniyle yönetimde bir boşluk oluştuğunu, bu boşluğun ise büyük ölçüde İran Devrim Muhafızları tarafından doldurulduğunu düşündüklerini ifade etti.

NETANYAHU ELEŞTİRİSİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da eleştiriler yönelten Fidan, Netanyahu'nun görevde olduğu sürece İsrail'in her zaman bir düşman göstereceğini savundu. Fidan, "Netanyahu orada olduğu sürece İsrail her zaman birisini düşman olarak gösterecektir. Türkiye olmazsa başka bir ülkeyi hedef alırlar." dedi.

İsrail'in Suriye başta olmak üzere bölgedeki politikalarını da eleştiren Fidan, Tel Aviv yönetiminin güvenlikten çok toprak kazanma amacı güttüğünü öne sürdü. Fidan'a göre bu yaklaşım değişmediği sürece Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması zor görünüyor.

GAZZE İÇİN YÖNETİM KOMİTESİ ÖNERİSİ

Fidan, Gazze'de kurulması planlanan barış mekanizmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önceliğinin Gazze için siyasi olarak bağımsız 15 Filistinli yöneticiden oluşan bir yönetim komitesi kurulması olduğunu belirten Fidan, bu yapının bölgede yönetimi devralarak çalışmaya başlaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bölgedeki olası barış gücüne katılımı konusunda henüz resmi bir davet almadığını belirten Fidan, ABD'nin Türkiye'nin katılımı için İsrail tarafıyla perde arkasında görüşmeler yürütmeye çalıştığını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

