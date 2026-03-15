Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor

Savaş devam ederken Türkiye'de düşürülen füzelerle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İranlı yetkililer Türkiye'ye füze atmadıkları konusunda ısrar ettiler, ancak mevcut veriler füzelerin İran'dan geldiğini gösteriyor." dedi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın İran'dan geldiğini gösteren veriler olduğunu belirtti.
  • Fidan, İran'da liderlik süreci ve sağlık durumuna bağlı gelişmeler nedeniyle oluşan yönetim boşluğunun İran Devrim Muhafızları tarafından doldurulduğunu düşündüklerini ifade etti.
  • Türkiye'nin Gazze için siyasi olarak bağımsız 15 Filistinli yöneticiden oluşan bir yönetim komitesi kurulmasını öncelik olarak belirlediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Associated Press (AP) ajansına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gerilim, İran-ABD ilişkileri ve Türkiye'nin bölgedeki diplomatik yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası diplomasi zemininin zayıfladığını belirten Fidan, mevcut şartların müzakere için elverişli olmadığını söyledi. İranlı yetkililerin, ABD ile nükleer müzakereler yürütürken saldırıya uğradıkları için kendilerini "ihanete uğramış" hissettiklerini ifade eden Fidan, buna rağmen İran'ın gayri resmi diplomasi kanallarına açık olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

FÜZELER NEREDEN ATEŞLENDİ?

Fidan, İran'ın bazı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları konusunda da Ankara'nın diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin İranlı yetkililerle temas halinde olduğunu söyleyen Fidan, bu saldırıların durdurulması için ikna çabalarının sürdüğünü kaydetti. Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmat konusuna da değinen Fidan, İranlı yetkililerin Türkiye'ye füze ateşlenmediğini savunduğunu ancak eldeki verilerin füzelerin İran'dan geldiğini gösterdiğini ifade etti. Fidan, "Provoke edildiğimizin ve edileceğimizin farkındayım. Ancak bizim amacımız bu savaşın dışında kalmak." dedi.

İRAN'DAKİ YÖNETİM BOŞLUĞU VURGUSU

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin çok fazla bilgi bulunmadığını belirten Fidan, bildikleri tek şeyin Hamaney'in hayatta olduğu ve görevini sürdürdüğü olduğunu söyledi. Fidan ayrıca İran'da liderlik süreci ve sağlık durumuna bağlı gelişmeler nedeniyle yönetimde bir boşluk oluştuğunu, bu boşluğun ise büyük ölçüde İran Devrim Muhafızları tarafından doldurulduğunu düşündüklerini ifade etti.

NETANYAHU ELEŞTİRİSİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da eleştiriler yönelten Fidan, Netanyahu'nun görevde olduğu sürece İsrail'in her zaman bir düşman göstereceğini savundu. Fidan, "Netanyahu orada olduğu sürece İsrail her zaman birisini düşman olarak gösterecektir. Türkiye olmazsa başka bir ülkeyi hedef alırlar." dedi.

İsrail'in Suriye başta olmak üzere bölgedeki politikalarını da eleştiren Fidan, Tel Aviv yönetiminin güvenlikten çok toprak kazanma amacı güttüğünü öne sürdü. Fidan'a göre bu yaklaşım değişmediği sürece Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması zor görünüyor.

GAZZE İÇİN YÖNETİM KOMİTESİ ÖNERİSİ

Fidan, Gazze'de kurulması planlanan barış mekanizmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önceliğinin Gazze için siyasi olarak bağımsız 15 Filistinli yöneticiden oluşan bir yönetim komitesi kurulması olduğunu belirten Fidan, bu yapının bölgede yönetimi devralarak çalışmaya başlaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bölgedeki olası barış gücüne katılımı konusunda henüz resmi bir davet almadığını belirten Fidan, ABD'nin Türkiye'nin katılımı için İsrail tarafıyla perde arkasında görüşmeler yürütmeye çalıştığını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Kürecik.

Haber YorumlarıAli Osman Tok Gönül:

Hakan Fidan ; " Netenyahu orada olduğu sürece birilerini düşman gösterecektir" demiş !!! Bu cümle bana yabancı gelmiyor. Aklıma geldiğinde yazarım.

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Niye İran'ı zora sokacak ki; umrunda sanki adamların. Bir tane attılar biz atmayız dediler, ikinciyi attılar biz yapmadık dediler üçüncüyü attılar, bizden yine tepki yok; çok sert uyarıyoruz sadece. Biz İran'a dua ettikçe; tüm gönlümüzce destekledikçe adamlar günaşırı füze atıyor topraklarımıza. Millet de diyor ki diğer taraf atıyor, savaşa çekmeye çalışıyor. Bu kadar mantık dışı şey mi olur? Nerden buldu adam İran füzesini, onu fırlatacak rampayı bir de İran topraklarından attı?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a babalık davası açan Necla Özmen'in hayatı dram çıktı

"Trump benim babam" diyen Necla Özmen'in hayatı dram çıktı
Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı

Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

Savaşın seyrini değiştiren silah
Daire alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu: Kedilerimizi alıp hemen çıktık

Bina alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu
Her şey 1 dakikada oldu! 75 milyon liralık dev soygun kamerada

1 dakikada 75 milyon liralık soygun
Trump'a babalık davası açan Necla Özmen'in hayatı dram çıktı

"Trump benim babam" diyen Necla Özmen'in hayatı dram çıktı
Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı

Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar

Düşmanın en ölümcül silahını çalıp komşu ülkeleri vurdular