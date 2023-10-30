Türk Kızılayı, Gazze'de Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun bombardıman sonucu kullanılamaz hale geldiğini açıkladı

Türk Kızılayı, Gazze'de inşasına destek sağladığı Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığını ve kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı çalışanları ve tesislerine yapılan saldırıları kınadı.

Türk Kızılay, Gazze'de Filistin Kızılayına ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Gazze'de inşasına destek sağlanan Filistin Kızılayına ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği bilgisinin ve görüntülerinin ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu depo insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayına ait olup Gazze'de Türk Kızılaya ait bir depomuz bulunmamaktadır.

Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere insani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz."