Türk dünyası KKTC'de buluşuyor

Türk dünyası KKTC'de buluşuyor
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"Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu" 29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde KKTC'de düzenleniyor.

Diplomasi Vakfı tarafından ikincisi düzenlenen "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu" bugün başlıyor.

Kardeşlikten stratejik ortaklığa doğru derinleşen işbirliği alanlarının ortak medeniyet ve kültürümüzle beraber geleceğin tarihinin nasıl yazılacağının düşünmek üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla ve UID KKTC ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası foruma, Türk Devletleri Teşkilatı ailesine mensup ülkelerden gelen düşünce kuruluşları temsilcileri ve uzmanları katılıyor.

Forum, Türk dünyasının ortak değerlerini ve vizyonunu Doğu Akdeniz ekseninde yeniden tanımlamak ve güçlendirmek adına önemli bir platform sunuyor.

Türk Dünyası KKTC'de Buluşuyor

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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