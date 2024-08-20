Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Av. Gürbüz: İsrail, coğrafi dezavantajları nedeniyle zor durumda
Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Av. Emir Abbas Gürbüz, İsrail'in askeri durumu ve coğrafi dezavantajları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in asker sayısının belli olduğunu ve bu asker sayısının coğrafi şartlar nedeniyle dezavantaj oluşturduğunu belirtti. İsrail'in dar bir coğrafi alana sıkışmış olması nedeniyle, karadan bir saldırıya uğradığı takdirde, saldırgan güçlerin İsrail topraklarına girebileceğini ifade etti.
Kaynak: Haberler.com / Dünya