Üye Girişi
Haberler

Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Av. Gürbüz: İsrail, coğrafi dezavantajları nedeniyle zor durumda

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Av. Emir Abbas Gürbüz, İsrail'in askeri durumu ve coğrafi dezavantajları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in asker sayısının belli olduğunu ve bu asker sayısının coğrafi şartlar nedeniyle dezavantaj oluşturduğunu belirtti. İsrail'in dar bir coğrafi alana sıkışmış olması nedeniyle, karadan bir saldırıya uğradığı takdirde, saldırgan güçlerin İsrail topraklarına girebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Atlantik Konseyi İsrail Dünya Savunma Politika Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli? Reha Muhtar'ın hayatı ve kariyeri... A101 AKTÜEL KATALOĞU 20-22 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Tarihte bugün ne oldu? 20 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Rüyada kaplan görmek ne demek? Rüyada kaplan neyi temsil eder? Rüyada kaplandan kaçmak ne anlama gelir? Sokak köpekleri tarafından öldürülen adam kimdir? Olay ne, nerede oldu? Sıla Doğu kimdir? Sıla Doğu kaç yaşında, nereli? Sıla Doğu'nun hayatı ve kariyeri... TRT Spor yayın akışı 20 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI: Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi mi? Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın düğünü nerede oldu? Young Boys- Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? 20 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 20 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne olacak? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 20 Ağustos Salı çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 20 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? HAMSTER KOMBAT 20 AĞUSTOS SALI GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 20 Ağustos Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title