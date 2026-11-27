MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Askeri Ataşelik personeli ve NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin devlet koruması altındaki çocukları ziyaret ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Askeri Ataşelik personeli ile NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 24 Kasım'da devlet koruması altındaki çocukları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler veren Türk askerleri ve beraberindeki heyet, çocukların askerlikle ilgili sorularını yanıtlayarak sevinçlerine ortak oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı