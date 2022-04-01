Tüm gözler bu zirveye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sona erdi

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken iki ülke arasında barışın tesis edilmesi için Türkiye çok önemli rol üstleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi görüştürmek için diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ukrayna lideriyle bir görüşme yaptı. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yaptıkları toplantı değerlendirildi. Görüşmede Erdoğan, Putin-Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineledi. Görüşmede, Zelenski'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.

ERDOĞAN, ZELENSKİ'YE SUNDUĞU TEKLİFİ PUTİN'E DE SUNACAK

Diplomasi trafiğine bugün devam eden Erdoğan, saat 16.00'da Rusya lideriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi planlanıyordu. Bu görüşme yaklaşık yarım saat rötarlı olarak 16.40'da başladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Erdoğan'ın, Zelenski'ye "Putin'le bir araya gelmesi" konusundaki teklifini Putin'e de sundu.

ERDOĞAN: ZELENSKİ OLUMLU BAKIYOR

Öte yandan Erdoğan, bugün cuma namazını kıldığı camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı, Putin-Zelenski görüşmesinin sorulması şunları söyledi:

"Dün sayın Zelenski ile görüşmemiz oldu. Bugün de saat 16: 00 gibi Putin'le görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız görüşmelerde ön görüşmeler neticesinde mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Tarih olarak onlar belirleyecek eğer İstanbul'umuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız."