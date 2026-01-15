Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
İran'da 18 gündür devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 615'e yükselirken, sosyal medyada gündem olan Erfan Soltani ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. İdam edileceği iddia edilen Soltani için açıklama yapan İran yargısı, çıkan haberleri yalanladı. Karaj Merkez Cezaevi'nde tutulan Sultani'nin "ülkenin iç güvenliğine karşı iş birliği yapmak" ile "rejim aleyhine propaganda faaliyetlerinde bulunmak" suçlarından yargılanacağı öğrenildi.
- ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'daki eylemlerde 2 bin 615 kişinin öldüğünü, 2 bin 54 kişinin yaralandığını ve 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
- İran yargısı, Erfan Soltani'nin idama mahkum edildiği iddiasını reddederek, Soltani'nin Karaj Merkez Cezaevi'nde tutulduğunu ve hakkında 'ülkenin iç güvenliğine karşı iş birliği yapmak' ile 'rejim aleyhine propaganda faaliyetlerinde bulunmak' suçlamalarının bulunduğunu açıkladı.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'da infazların durdurulduğunu ve şu anda bir infaz planı veya idam olmadığını belirtti.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 615'e çıktığını duyurdu.
GÖZALTI SAYISI 18 BİNİ AŞTI
HRANA'nın haberine göre, gösterilerde çıkan olaylar sırasında 2 bin 615 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin birçok noktasında meydana gelen olaylarda 2 bin 54 kişinin yaralandığı ve 18 bin 470 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
İDAM İDDİASI DÜNYADA SES GETİRDİ
İran'daki protestolar devam ederken, sosyal medyaya düşen bir fotoğraf günlerdir gündemde kalmaya devam ediyor. İran'daki gösteriler sırasında 10 Ocak'ta gözaltına alınan 26 yaşındaki Erfan Soltani'nin idam edileceği iddiası gündem yarattı.
YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDULAR
Çok sayıda kullanıcı fotoğrafı paylaşarak yardım çağrısında bulunurken, bugün İran yargısından konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
İRAN YARGISI İDDİALARI YALANLADI
İran yargısı, Soltani'nin idama mahkum edildiği iddiasını reddetti. Devlet medyası, yargı yetkililerine dayandırdığı haberinde Soltani'nin Karaj Merkez Cezaevi'nde tutulduğunu ve hakkında "ülkenin iç güvenliğine karşı iş birliği yapmak" ile "rejim aleyhine propaganda faaliyetlerinde bulunmak" suçlamalarının bulunduğunu aktardı. Yargı makamları, bu suçlamaların mahkeme tarafından doğrulanması halinde dahi idam cezasının uygulanmadığını bildirdi.
TRUMP: İNFAZ PLANI YA DA İDAM YOK
ABD Başkanı Donald Trump da bugün Beyaz Saray'da başkanlık kararnamelerine imza attığı törende İran'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'da protestocuların öldürülmesinin ilgili yetkililer tarafından soruşturulacağını belirten Trump, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş. İnfaz yapmayacaklar." şeklinde konuştu.
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.