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Çarpışan otomobiller hızını alamayıp iki ayrı kapıdan iş yerine girdi o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Çarpışan otomobiller hızını alamayıp iki ayrı kapıdan iş yerine girdi o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlar kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş bir iş yerine girdi. Sürücüler yara almadan kurtulurken, iş yerinin bir hafta önce boşaltılması olası bir faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarpışan otomobiller kontrolden çıkarak yol kenarındaki iş yerine daldı. Bir hafta önce boşaltıldığı öğrenilen iş yerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl'den D-400 Karayolu yönüne seyreden Hatice T. idaresindeki 07 LVC 07 plakalı Skywell marka otomobil, 8134 Sokak Kavşağı'nda Zeynep S. yönetimindeki 07 CGJ 562 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı.

İki ayrı kapıyı kırarak içeri girdiler

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerinin kontrolünden çıkan otomobiller, yol kenarındaki iş yerinin iki ayrı kapısını kırarak içeri girdi. Kazada araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. İş yerinin kazadan yaklaşık bir hafta önce boşaltıldığı öğrenildi. Kaza sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, iki otomobilin çarpışarak iş yerine girdiği anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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