İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin sırrı bu mu? Marc Cucurella'nın sahaya gizlice gömdüğü para ortaya çıktı

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası zaferinin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Marc Cucurella, final maçının başlamasına saniyeler kala sahaya gizlice bir madeni para gömerken görüntülendi. Bu ilginç hareketin, İspanya'nın 2010 Dünya Kupası zaferi öncesinde eski milli futbolcu Joan Capdevila tarafından uygulanan uğurlu ritüelin aynısı olduğu öğrenildi.

Daha önce, İspanya'nın Arjantin ile oynadığı Dünya Kupası finalini izleyebilmek için ABD Başkanı Donald Trump'tan ESTA vizesi konusunda yardım isteyen Capdevila, tribünden maçı takip ederken Cucurella'nın çorabından çıkardığı madeni parayı çimlerin arasına gömdüğü anları da kayda aldı.

İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Capdevila, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda bu gizli hareketi kendisinin istediğini açıkladı. Eski sol bek, aynı ritüeli 2010 yılında Güney Afrika'da Hollanda'yı mağlup ettikleri Dünya Kupası finalinden önce de gerçekleştirdiğini hatırlattı.

"2010 yılında maça başlamadan önce çimlere bir madeni para gömmüştüm. Bunu milyonlarca kez anlattım," diyen Capdevila, "Dün de aynı şeyi yapmasını Marc'tan rica ettim. Marc, seni çok seviyorum. Sen artık bir Dünya Şampiyonusun!" ifadelerini kullandı.

Capdevila ayrıca Cucurella'nın ritüeli yerine getirdiği anların videosunu da paylaştı. Görüntülerde İspanyol savunmacı, ısınma sırasında kimsenin kendisini izlemediğinden emin olmak için etrafına bakıyor. Ardından çorabından çıkardığı madeni parayı sessizce çimlerin arasına gömüyor ve hızla takım arkadaşlarının yanına dönüyor.

48 yaşındaki Capdevila, 2010 Dünya Kupası'nda teknik direktör Vicente del Bosque yönetimindeki İspanya Milli Takımı'nın oynadığı yedi maçın tamamında ilk 11'de forma giymişti. Ayrıca o finalde sahaya çıkan kadroda Real Madrid veya Barcelona forması giymeyen tek futbolcu olarak da dikkat çekmişti.

Trump'tan yardım istemişti

Final öncesinde Capdevila, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Donald Trump ve İspanya Eğitim, Mesleki Eğitim ve Spor Bakanlığı'na seslenerek yaşadığı vize sorununu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yardıma ihtiyacım var @realDonaldTrump. Bana çocuklarımla birlikte finale gidemeyeceğim söylendi çünkü ESTA başvurum reddedildi." ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden yardım isteyen Capdevila, "2010'daki takım arkadaşlarımla ve bu harika takımla birlikte tribünde olacağım için çok heyecanlıydım. ABD'ye alınmıyor olmama ve futbola büyük ilgi duyan çocuklarımla bu anı kaçıracak olmama inanamıyorum." dedi.

Eski futbolcu daha sonra İspanyol radyo kanalı COPE'ye yaptığı açıklamada ise sorunun, 2016 yılında La Liga efsaneleriyle birlikte İran'da oynadığı gösteri maçından kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ESTA programı kapsamında, 1 Mart 2011 tarihinden sonra İran'a seyahat eden kişilere vize muafiyeti tanımadığı biliniyor. Bu nedenle söz konusu kişilerin ABD'ye giriş yapabilmesi için standart vize başvurusu yapması gerekiyor.

Sonunda ABD'ye giriş yaptı

Tüm yaşananların ardından Capdevila, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'na ulaşmayı başardı. Stadyuma vardığında yaptığı paylaşımda, "Bir şeyi gerçekten istiyorsanız asla pes etmeyin. Haydi İspanya!" sözleriyle sevincini dile getirdi.

Capdevila, çocuklarıyla birlikte tribündeki yerini aldı ve Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı'nın tarih yazdığı ana tanıklık etti.

İspanya, son derece savunma ağırlıklı oynayan Arjantin karşısında zorlansa da rakibine 120 dakika boyunca sadece iki şut fırsatı verdi. Mücadeleyi uzatma devresinin ikinci yarısında Ferran Torres'in attığı gol belirledi ve İspanya Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Cucurella turnuvanın yıldızlarından biri oldu

Turnuva başlamadan hemen önce Chelsea'den yaklaşık 60 milyon sterlin bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Marc Cucurella, İspanya'nın şampiyonluk yolculuğunda en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Final öncesinde yaptığı açıklamada İspanya'nın kupayı kazanması halinde teknik direktör Luis de la Fuente'nin yüzünü vücuduna dövme yaptırabileceğini söyleyen Cucurella, maçın ardından bu fikrinden vazgeçmediğini belirtti.

"Nereye yaptıracağımı henüz bilmiyorum. İyice düşünmem gerekiyor. İnsanlar bana sürekli soracakları için görünür bir yerde olmalı. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Umarım insanlar bana güzel fikirler verir. Biraz düşündükten sonra dövmeyi yaptıracağım." dedi.

Messi ile gerginlik yaşadı

Final karşılaşmasının son bölümlerinde Cucurella ile Lionel Messi arasında kısa süreli bir gerginlik de yaşandı.

Arjantinli futbolcu Enzo Fernández, Pau Cubarsí'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalırken, Cucurella'nın Messi ile konuşurken eliyle ağzını kapattığı görüldü.

Messi, FIFA'nın oyuncuların hakem veya rakiplerle yaşanan tartışmalar sırasında ağızlarını kapatmasını yasaklayan yeni kuralını gerekçe göstererek hakeme itiraz etti ve Cucurella'nın cezalandırılmasını istedi.

Ancak hakem ve VAR incelemesinin ardından Cucurella'nın öfkeyle konuşmadığı değerlendirilince Messi'nin itirazı reddedildi ve İspanyol savunmacıya herhangi bir kart gösterilmedi.