Tüm dünya bunu konuştu! Zelenskiy, Trump'ın yardımcısına küfür mü etti?

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi dün Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

ZELENSKİY 'RUSÇA KÜFÜR ETTİ' İDDİASI

Tartışma sırasında Zelenskiy'nin, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in sözlerine tepki gösterdiği anlar ise dikkat çekti. Ukrayna liderinin, mikrofonu açık olduğu halde kendi kendine birtakım ifadeler mırıldandığı görüldü. Görüntülerde, Vance konuştuğu sırada Zelenskiy'nin gözlerini kaçırdığı ve anlaşılması güç bazı kelimeler söylediği fark edildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ve Rus kaynakları, Zelenskiy'nin Rusça "C*ka, b**ad" dediğini öne sürdü.

HAYAL KIRIKLIĞI VEYA ÖFKE BELİRTMEK İÇİN DE KULLANILABİLİYOR

Özellikle online oyun topluluklarında yaygın olarak kullanılan söz konusu Rusça ifade, doğrudan bir hakaret olarak değil, öfke ya da hayal kırıklığı belirtmek için de dile getirilebiliyor. Ukraynaca'da da oldukça yaygın olan aynı ifade yine benzer şekilde telaffuz ediliyor.

BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Öte yandan, ne Ukrayna ne de ABD cephesinden şu ana kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Zelenskiy'nin küfür edip etmediği ya da söz konusu iddiaların manipülasyon olup olmadığı belirsizliğini koruyor.