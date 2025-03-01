Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü uzattığımız eli havada bırakmamalı

Erdoğan şehit aileleriyle buluştu! Mesajı PKK'nın uykularını kaçıracak
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy iddiası: Beyaz Saray'dayken saldırmaya çalıştılar

Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren Zelenskiy iddiası
Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istedi

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan generalden dikkat çeken hareket
İş kuracaklara rekor destek verilecek! İşte şartlar

Rekor destek verilecek, işte şartlar

Tüm dünya bunu konuştu! Zelenskiy, Trump'ın yardımcısına küfür mü etti?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Beyaz Saray'da yaptığı gergin görüşme sırasında Rusça küfür ettiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi dün Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

Tüm dünya bunu konuştu! Zelenskiy, Trump'ın yardımcısına küfür mü etti?

ZELENSKİY 'RUSÇA KÜFÜR ETTİ' İDDİASI

Tartışma sırasında Zelenskiy'nin, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in sözlerine tepki gösterdiği anlar ise dikkat çekti. Ukrayna liderinin, mikrofonu açık olduğu halde kendi kendine birtakım ifadeler mırıldandığı görüldü. Görüntülerde, Vance konuştuğu sırada Zelenskiy'nin gözlerini kaçırdığı ve anlaşılması güç bazı kelimeler söylediği fark edildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ve Rus kaynakları, Zelenskiy'nin Rusça "C*ka, b**ad" dediğini öne sürdü.

Tüm dünya bunu konuştu! Zelenskiy, Trump'ın yardımcısına küfür mü etti?

HAYAL KIRIKLIĞI VEYA ÖFKE BELİRTMEK İÇİN DE KULLANILABİLİYOR

Özellikle online oyun topluluklarında yaygın olarak kullanılan söz konusu Rusça ifade, doğrudan bir hakaret olarak değil, öfke ya da hayal kırıklığı belirtmek için de dile getirilebiliyor. Ukraynaca'da da oldukça yaygın olan aynı ifade yine benzer şekilde telaffuz ediliyor.

Tüm dünya bunu konuştu! Zelenskiy, Trump'ın yardımcısına küfür mü etti?

BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Öte yandan, ne Ukrayna ne de ABD cephesinden şu ana kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Zelenskiy'nin küfür edip etmediği ya da söz konusu iddiaların manipülasyon olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Tüm dünya bunu konuştu! Zelenskiy, Trump'ın yardımcısına küfür mü etti?
Kaynak: Haberler.com / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devlerinden alkışlık hareketler! Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'suna soruşturma
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.