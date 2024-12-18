Trump, yeni saç stili ve sorduğu soruyla dikkat çekti

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, 20 Ocak'a gerçekleşecek başkanlık yemin töreni öncesinde Palm Beach'teki Trump International Golf Club'da görüntülendi. Trump, yeni saç stiliyle sosyal medyada çok konuşuldu.

"HERKES CUMHURİYETÇİ Mİ?"

Golf kıyafetleriyle dikkat çeken Trump, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşlara "Herkes iyi vakit geçiriyor mu?" sorusunu soran Trump, "Evet" karşılığını aldıktan sonra "Buradaki herkes Cumhuriyetçi mi?" diye sordu.

Salondakilerin güldüğü anlar sosyal medyada on binlerce kişi tarafından izlendi.