Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti

ABD Başkanı Donald Trump, diplomasi tarihine geçecek bir görsele daha imza attı. Yapay zeka ile hazırlanan ve Trump'ın Grönland topraklarına ABD bayrağı diktiğini gösteren paylaşım, "2026'da kuruldu" ifadesiyle adeta bir ilhak ilanı olarak yorumlandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Grönland'ın 2026 itibarıyla ABD toprağı olduğunu ilan eden yapay zeka ürünü bir görsel paylaştı.
  • Paylaşılan görselde Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Grönland topraklarında ABD bayrağı dikerken görülüyor.
  • Trump'ın paylaştığı başka bir içerikte, ABD haritasının Kanada, Grönland ve Venezuela'yı sınırları içinde gösteren genişletilmiş bir versiyonu yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zeka ürünü bir görselle uluslararası bir krizin fitilini daha ateşledi. Görselde Grönland'ın 2026 itibarıyla ABD toprağı olduğu ilan edilirken Trump Ada'ya ABD bayrağını dikiyor.

ADA'YA ABD BAYRAĞINI DİKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik teamülleri zorlayan paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Grönland topraklarında göründüğü dijital bir görsel paylaşarak adanın ABD'ye katıldığını iddia etti.

Trump, Yapay Zeka ile Grönland'ı ABD Toprağı İlan Etti

TARTIŞMALI TABELA

Paylaşılan görselde Donald Trump, elinde dev bir ABD bayrağıyla kayalık bir arazinin üzerinde dururken görülüyor. Hemen yanında yer alan tabelada ise şu ifadeler dikkat çekiyor: "Grönland. ABD Toprakları. 2026'da kuruldu."

Trump'ın hemen arkasında ise yönetimin kilit isimleri olan J.D. Vance ve Marco Rubio'nun kararlı duruşları yer alıyor.

YENİ ABD HARİTASI

Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayımladığı içerikte de tartışma yaratmıştı. Bu görselde daha önce Oval Ofis'te Avrupalı liderlerle çekilmiş bir fotoğrafın üzerine, ABD haritasının genişletilmiş hali yer alıyor. Haritada Kanada, Grönland ve Venezuela ABD'nin sınırları içinde olduğu izlenimi verirken, Avrupalı liderlerin oturuş şekli de dikkat çekmişti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
Haber Yorumlarımurat:

Bunu acilen ruh ve sinir hastalikları bölümüne almaları gerekyor

