Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zeka ürünü bir görselle uluslararası bir krizin fitilini daha ateşledi. Görselde Grönland'ın 2026 itibarıyla ABD toprağı olduğu ilan edilirken Trump Ada'ya ABD bayrağını dikiyor.

ADA'YA ABD BAYRAĞINI DİKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik teamülleri zorlayan paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Grönland topraklarında göründüğü dijital bir görsel paylaşarak adanın ABD'ye katıldığını iddia etti.

TARTIŞMALI TABELA

Paylaşılan görselde Donald Trump, elinde dev bir ABD bayrağıyla kayalık bir arazinin üzerinde dururken görülüyor. Hemen yanında yer alan tabelada ise şu ifadeler dikkat çekiyor: "Grönland. ABD Toprakları. 2026'da kuruldu."

Trump'ın hemen arkasında ise yönetimin kilit isimleri olan J.D. Vance ve Marco Rubio'nun kararlı duruşları yer alıyor.

YENİ ABD HARİTASI

Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayımladığı içerikte de tartışma yaratmıştı. Bu görselde daha önce Oval Ofis'te Avrupalı liderlerle çekilmiş bir fotoğrafın üzerine, ABD haritasının genişletilmiş hali yer alıyor. Haritada Kanada, Grönland ve Venezuela ABD'nin sınırları içinde olduğu izlenimi verirken, Avrupalı liderlerin oturuş şekli de dikkat çekmişti.