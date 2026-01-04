Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayarak New York'a getiren ABD Başkanı Donald Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı. Yıllardır sosyalist yönetim altında bulunan Küba'ya askeri bir operasyon gerçekleştirebileceklerini ima eden Trump'a destek veren Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Bugün Kübalı bir devlet adamı olsaydım, açıkçası biraz endişelenirdim" dedi.
- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri operasyonun kendi talimatıyla gerçekleştirildiğini doğruladı.
- Donald Trump, Küba'ya yönelik olası bir müdahale ihtimaline açık kapı bıraktı.
- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba yönetimini hedef alarak 'Kübalı bir devlet adamı olsaydım endişelenirdim' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik düzenlenen askeri operasyon sonrası ilk kez kameraların karşısına çıktı. Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte cumartesi akşamı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyonun doğrudan kendi talimatıyla gerçekleştirildiğini doğruladı.
ASKERİ BASKI KÜBA'YA DOĞRU GENİŞLEYEBİLİR
Basın toplantısının son bölümünde bir gazetecinin sorusu üzerine Trump, yıllardır sosyalist yönetim altında bulunan Küba'ya da değindi. Trump'ın, Küba'ya yönelik olası bir müdahale ihtimaline açık kapı bırakan ifadeleri, Washington'un bölgedeki siyasi ve askeri baskısını Küba'ya doğru genişletebileceği şeklinde yorumlandı.
"KÜBALI BİR DEVLET ADAMI OLSAYDIM ENDİŞELENİRDİM"
Trump'ın açıklamalarına göre daha sert bir çıkış ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Küba yönetimini açık şekilde hedef alan Rubio, "Bugün Kübalı bir devlet adamı olsaydım, açıkçası biraz endişelenirdim," dedi.
BÖLGEDEKİ TANSİYON YÜKSELECEK
Rubio'nun ardından yeniden söz alan Trump, Küba halkının uzun süredir ciddi zorluklar yaşadığını vurguladı. Trump, müdahale söylemini "insani" bir çerçevede değerlendirmeye çalışırken, açıklamalar bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceği yorumlarına yol açtı.